6.8 مليار جنيه.. خطة النواب تناقش مشروع موازنة البرامج والأداء للشباب والرياضة

شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب فخري الفقي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع الموازنة موازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الشباب والرياضة - الهيئة العامة لاستاد القاهرة عن العام المالي 2024/2025.

قال مصطفى عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية بالوزارة، إن إجمالى الموارد للعام المالى 2024/2025 مقدر بـ6.8 مليار جنيه، منها 2.8 مليار عجز يُمول من الخزانة العامة للدولة، الاستخدامات المصروفات أجور وتعويضات 369 مليون، 178 مليون شراء السلع والخدمات، الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية مليار و 195 مليون جنيه، وشراء الأصول غير المالية " الاستثمارات" تبلغ 5 مليار 52 مليون.

وسأل النائب فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أسباب زيادة المخصصات للباب السادس وهو شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات".

وعقب عبد الحميد قائلا: “منها 3.8 مليار جنيه لمبادرة حياة كريمة”.