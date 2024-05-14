طلب صادم بشأن تذاكر نهائي الكونفدرالية.. انسحاب ممثلى الزمالك من اجتماع كاف

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير عن مفاجأة بشأن الأزمة الأخيرة بين نادي الزمالك والاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف قبل إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكتب الناقد الرياضي عمرو الدردير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "لوائح الكاف التفصيل، انسحاب ممثلي الزمالك اللواء احمد سليمان وشريف منير مدير العلاقات العامة من اجتماع الاتحاد الإفريقي، الخاص بنسبة تذاكر ودعوات مباراة نهضة بركان المقبلة، بسبب اعتراضهم على تمسك "كاف" بالحصول على 50% من دعوات المباراة، في الوقت الذي يرى فيه مسؤولي الزمالك أن هذه نسبة مبالغ فيها".

وتابع "‏مسؤولو كاف أخطروا الزمالك بأنه تم وضع لائحة جديدة منذ 6 أيام بشأن دعوات نهائي الكونفدرالية، دون أن يتم إخطار النادي بها".

ويستضيف الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي على ملعب استاد القاهرة الدولي يوم الأحد المقبل الموافق 19 مايو، في إياب نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.