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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقارير أمريكية وشهود عيان يكشفون حقيقة حشد إسرائيل قواتها لاجتياح رفح الفلسطينية

قوات الاحتلال تتوغل
قوات الاحتلال تتوغل في رفح الفلسطينية

كشف اثنان من كبار مسئولي الإدارة الأمريكية أن إسرائيل حشدت ما يكفي من القوات على أطراف مدينة رفح جنوبي غزة تحضيرا لتوغل واسع النطاق في المدينة خلال الأيام المقبلة. 

وأشارت مصادر في الإدارة لشبكة "سي إن إن" إلى أنهم ليسوا على يقين حاليا مما إذا كانت إسرائيل قد اتخذت قرارا نهائيا بتنفيذ مثل هذه الخطوة، التي تمثل تحديا مباشرا للرئيس جو بايدن. 

وحذر أحد المسئولين أنه في حال واصلت إسرائيل عملية برية واسعة النطاق في رفح، فإن ذلك سيكون مخالفا لأشهر من التحذيرات التي أطلقتها الولايات المتحدة للتخلي عن هجوم واسع النطاق على المدينة المكتظة بالسكان.

وتعمل إدارة بايدن على تكثيف الضغوط على إسرائيل للبدء في التركيز بشكل جدي أكثر على خطط غزة ما بعد الحرب، ولكن دون تأثير يذكر حتى الآن.

في الوقت نفسه، قال شهود عيان أن دبابات الاحتلال توغلت صباح اليوم الثلاثاء في شرق رفح ودخلت أحياء الجنينة والسلام والبرازيل. 

وتوغلت أيضا قوات الاحتلال في شمال القطاع وسط أنقاض المباني المدمرة والخراب بينما تقدمت دبابات وقوات أخرى في الجنوب عبر طريق سريع يؤدي إلى رفح، ما جعل المدنيين الفلسطينيين يسرعون الخطى بحثا عن ملاذ آمن.

وصعدت قوات الاحتلال من عدوانها في مخيم جباليا ومحيطه واقتحمت ستة مراكز نزوح واعتقلت المئات وقتلت العشرات وأجبرت الآلاف على مغادرة جباليا نحو غرب غزة تحت وقع القصف.

في الأثناء، حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من أن أكثر من 150 ألف امرأة حامل في قطاع غزة "يواجهن ظروفا ومخاطر صحية رهيبة، خاصة مع حركة النزوح المعاكسة من رفح".

في سياق متصل، عبرت منظمة الصحة العالمية أمس عن ثقتها الكاملة في إحصاءات وزارة الصحة في غزة لعدد الشهداء، بعدما شككت إسرائيل في الأعداد. وحدثت وزارة الصحة في القطاع الأسبوع الماضي تحليلها لإجمالي لعدد الشهداء البالغ نحو 35 ألفا، وقالت إنه تم التعرف بشكل كامل على هويات حوالي 25 ألفا منهم حتى الآن، أعادت وكالات الأمم المتحدة نشر هذه الأرقام.

على صعيد آخر، أدانت الخارجية الأردنية بأشد العبارات استهداف الجيش الإسرائيلي سيارة تابعة للأمم المتحدة في مدينة رفح الفلسطينية واغتيال موظف أجنبي، وإصابة موظفة أردنية. وطالبت منظمة العفو الدولية الولايات المتحدة وبريطانيا ودولا أخرى بوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة، محذرة من أنها تخاطر بأن تصبح شريكة في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل.

رفح إسرائيل فلسطين غزة الاحتلال

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