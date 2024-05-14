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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي السابق يفتح النار على حسام حسن بسبب تصريحاته

صدى البلد

وجه أحمد الشيخ نجم الاهلي السابق ولاعب النادي الاسماعيلي الحالي رسالة الي حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بعد تصريحاته امس عن لاعبي الدوري المصري.

وكتب الشيخ تعليقا على تصريحات حسام بعد أن نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: " والله ولا مدرب زيك ".

وأثارت تصريحات حسام حسن عميد لاعبي العالم الأسبق ، الجدل حيث تحدث بكل شفافية مع الصحفيين والإعلاميين ، ومن جانب اخر صرح بأنه لا توجد أي ازمات مع محمد صلاح قائد المنتخب ونجم ليفربول.

ونرصد تصريحات حسام حسن في عدة نقاط جاءت كالآتي :

** انظروا إلى الدوري المصري والكرة التي تلعب فيه، الدوري المصري لا يفرز اللاعبين المطلوبين وأخرنا 3 باصات والكرة بتتقطع، نحن نعاني

**أريد أن يقول لي أي شخص عن لاعب جديد يستحق الانضمام لمنتخب مصر من الدوري، وما تم نقله من خلال بعض وسائل الإعلام خلال الجلسة الحالية بأني قلت إن هناك لاعبين لا يصلحون للانضمام من الدوري لمنتخب مصر كذب.

**معسكر إعداد المنتخب " ٤-٥ " أيام هيودينا مركز شباب مش كأس عالم . 
أنا بطلب ٤ ايام زيادة عن الأجندة الدولية لأن أنا في مهمه قومية زي ما الفرق بيتأجلها ماتشات محلية عشان المهام القومية بردو .. الوصول للمونديال صعب ومحتاج شغل

** بتقللوا من بوركينا فاسو اللي عنده ٢٨ محترف وأنا عندي ٨ بس، بلاش نسهل وصولنا للمونديال

**أقدم لكم إحصائية كل ما نملكه 8 لاعبين محترفين وفي المقابل يملك منتخب بوركينا فاسو 28 لاعبا محترفا، يجب مصارحة الجماهير بصعوبة الأمر، أقبل النقد ولكني أرفض الاستهزاء أو السخرية.

** أسعار اللاعبين في مصر بضاعة أتلفها الهوا

** عمر مرموش عنده مشكلة في صباع إيده وهيعمل عملية، قولتله يا عمر أجل العملية 10 أيام على الأقل وإبراهيم حسن قاله يا عمر عندنا مهمة وطنية، ولكن عمر قاله النادي حجز ليا العملية، هل ده موقف يصدر من لاعب.

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