إيدرسون وبيكر الأبرز.. أندية سعودية تسعى للتعاقد مع حراس مرمى بالدوري الإنجليزي

أفادت صحيفة "تليجراف" البريطانية بأن مجموعة من أندية الدوري السعودي تسعى للتعاقد مع نجوم مميزين في مركز حراسة المرمى بفرق الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، في إطار خطتها لتدعيم صفوفها في جميع المراكز.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن عددا من الأندية السعودية بدأت في التحرك مبكرا للتعاقد مع البرازيليين إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي وأليسون بيكر حارس مرمى ليفربول.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الاهتمام بدعم مركز حراسة المرمى يأتي في ظل اتجاه أندية دوري "روشن" السعودي للتعاقد مع نجوم كرة القدم في فرق البريميرليج، بعد أن رحل العديد منهم إلى المملكة يتقدمهم كريستيانو رونالدو وإيمريك لابورت، وفابينيو، وروبين نيفيز، وألكسندر ميتروفيتش، والجزائري رياض محرز.

ونوهت الصحيفة بأن أندية الدوري السعودي تدرك جيدا أن عملية الظهور بمستوى جيد في الموسم المقبل، يتطلب التعاقد مع حراس مرمى من طراز رفيع، كما فعل الهلال المتوج باللقب بعد تعاقده مع المغربي ياسين بونو، وهو الأمر الذي دفعها لملاحقة البرازيليين أليسون بيكر وإيديرسون.

