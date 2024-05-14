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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

رئيس أفريقية النواب: ناقشنا مع وفد دولة سيراليون كافة سبل التعاون في مختلف المجالات

النائب شريف الجبلي
النائب شريف الجبلي رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب

رحب النائب شريف الجبلي رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب،  بوفد دولة سيراليون في القاهرة، حيث كانت آخر زيارة له في سبتمبر الماضي لحضور اجتماع للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء والذي استضافته.

وقال الجبلي، في تصريحاته: ناقشنا مع وفد دولة سيراليون كافة سبل التعاون في مختلف المجالات، موضحا أن الدولة  المصرية كانت من أوائل الدول التي أقامت علاقات دولية مع دولة سيراليون.

وأكد رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب،  في كلمته على حرص مصر على تنمية العلاقات بين البلدين في كافة المجالات خاصة السياسية والاقتصادية، وتطلعها نحو مواصلة البناء على التطور، والتنوع الذي شهدته العلاقات الثنائية في الآونة الأخيرة.

كما أكد الجبلي، على رغبته للتعرف على رؤية الجانب السيراليوني تجاه سبل تعزيز التعاون الثنائي خاصة في مجال الإدارة العامة، والتأكيد على استعداد مصر لتقديم المساعدة من خلال المؤسسات المصرية المختلفة لتعزيز وتقوية المؤسسات العامة في سيراليون.

وأعرب  عن تقدير مصر للموقف السيراليوني كمنسق للجنة العشرة الأفريقية الأخيرة حول توسيع وإصلاح مجلس الأمن، وأهمية مواصلة التشاور المشترك حول هذا الملف الهام.

وثمن  النائب شريف الجبلي، موقف دولة سيراليون فى ي ملف سد النهضة ودعمها للموقف المصري منذ بداية الأزمة.

وأكد رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب،على دعم مصر للمزيد من التكامل الأفريقي، والاستفادة من بدء سريان اتفاقية التجارة الحرة القارية المنظمة له، ودعمها الكامل لأنشطة وعمل الاتفاقية سعيا نحو تحقيق التكامل الاقتصادي والتجارى الأفريقى، وما يساهم في حشد الموارد اللازمة لتحقيق الأهداف الإنمائية.

واصطحبت لجنة الشؤون الأفريقية،  وفد جمهورية سيراليون فى جولة بمجلس النواب  لمتحف المجلس وقاعة الجلسة العامة.

هذا وقد ضم وفد دولة سيراليون، / آمارا كالون، وزير الإدارة العامة والشئون السياسية لجمهورية سيراليون، السفير / صادق سيلا، سفير دولة سيراليون بجمهورية مصر العربية،  السفير / أشرف راشد، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،  ألفا عثمان تيمبو رئيس لجنة الأجور والتعويضات، المستشار / صموئيل علي كارجابو مستشار سفارة دولة سيراليون بجمهورية مصر العربية،  المستشار / علي محمد ميدان نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار القانوني لرئيس الجهاز،  الدكتور / أحمد إسماعيل أحمد مدير عام الاتصال السياسي والشئون البرلمانية لرئاسة الجهاز.
وكان فى استقبال الوفد عدد من نواب اللجنة،النائب محمود سعد وكيل اللجنة، النائب محمد سليم وكيل اللجنة، النائبة رشا أبو شقرة، أمين سر اللجنة،  النائب مجدى الوليلى، النائبة نيفين حمدى، النائب أشرف ابو الفضل.

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