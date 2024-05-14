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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تعزيز الخطة الاستثمارية لـ مركز البحوث الزراعية.. ومطالبات بتعزيز الاعتمادات

زراعة النواب
زراعة النواب

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024/2025، وذلك فيما يخص مراكز البحوث الزراعية وبحوث الصحراء  والجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

و طالبت اللجنة بتعزيز الخطة الاستثمارية لمركز البحوث الزراعية، بمبلغ 107.191 مليون جنيه لتمويل بحوث المعاهد المختلفة التابعة له فى ضوء التكليفات الرئاسية، إستكمال تحسين إنتاجية الجاموس والأبقار والألبان بمبلغ (14.250) مليون جنيه، استكمال بحوث طرق الإستفادة من المخلفات الزراعية والتطبيقات المتكاملة للبحوث بمبلغ (8.5) مليون جنيه، واستكمال تحسين الإنتاج الداجنى وطرق التغذية التقليدية – الجيزة -  بمبلغ (8.5) مليون جنيه.

وطالبت اللجنة باستكمال تحسين إنتاجية الأغنام والماعز – الجيزة - بمبلغ (8.5) مليون جنيه، وذلك لاستكمال تطوير أصول معهد بحوث صحة الحيوان – بالجيزة - بمبلغ (12) مليون جنيه، تحديث وإنتاج خرائط تفصيلية بخصائص وخصوبة الأراضي الزراعية – الجيزة - بمبلغ (1.5) مليون جنيه، إستكمال تطوير المعمل المركزى للأبحاث وتطوير نخيل البلح – الجيزة - بمبلغ (😎 مليون جنيه، وإنشاء محطتى إنتاج شتلات قصب السكر بإدفو – كوم أمبو – أسوان بمبلغ (36.241) مليون جنيه، استكمال تحسين إنتاجية المحاصيل البستانية بالجيزة بمبلغ (8.2) مليون جنيه، واستكمال تطوير أساليب تقدير إحصاءات التكاليف الإنتاجية والتسويقية بمبلغ (1.5) مليون جنيه.

وفيما يخص مركز بحوث الصحراء، طالبت بتعزيز الاعتمادات الاستثمارية للعام المالى 2024/2025 بمبلغ 30 مليون جنيه لاستكمال تجهيز وتأهيل ثلاث مراكز بحثية ثم الفاقد نحو 400 مليون جنيه على انشاءهم.

وعقبت الدكتورة هبة محمد، وكيل وزارة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قائله:" تم عقد مؤتمر تنسيقى مع مسئولى وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى لتحديد أولويتها والوصول لتقديرات مالية توافقية مع استعداد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتعزيز الخطة الاستثمارية وفقاً لمعدلات التنفيذ والتصدى لأى مشاكل تمويلية على مدار العام.

وفيما يخص الهيئة العامة للجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى، طالبت اللجنة، دعم الباب الثانى للخطة المالية 2024/2025بمبلغ (5) مليون جنيه لشراء المحروقات اللازمة لتشغيل معدات الهيئة، التعاقد على تشغيل (1000) موظف من سائقين للمعدات، مهندسين زراعيين ومدنيين، ومحاسبين، وفيما يخص الهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية، طالبت اللجنة تعزيز الخطة الاستثمارية للهيئة للعام المالى 2024/2025 بمبلغ (15) مليون جنيه لشراء المعدات اللازمة لتشغيل مصنعاً لإنتاج الأسمدة مملوك للهيئة تم بناؤه منذ أكثر من (10) أعوام بمدينة السادس من أكتوبر.

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