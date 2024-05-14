تحرك برلماني لمواجهة ارتفاع تذاكر طيران مطار سوهاج مقارنة بالقاهرة

تقدم النائب خالد ابو نحول عضو مجلس النواب وعضو لجنه الإدارة المحليه بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس موجه الي رئيس مجلس الوزراء ووزير الطيران بشأن أسباب ارتفاع تذاكر طيران مطار سوهاج وأسيوط والأقصر مقارنة بمطار القاهرة.

وأوضح عضو مجلس النواب خالد أبو نحول في طلبه بعد رصد شكاوي المصريين بالخارج والمنتمين لمحافظات الصعيد، بسبب زيادة سعر التذكرة، وازدادت التساؤلات حول أسباب ارتفاع تذاكر طيران مطار سوهاج وأسيوط والأقصر مقارنة بمطار القاهرة وسفنكس وبرج العرب.



وتساءل عضو لجنة الإدارة المحلية: لماذا لا يتم زيادة الرحلات أو دخول شركات أخرى مثل الناقل الوطني مصر للطيران وطيران النيل وطيران الكويتية ولو أيام محددة؟ ، مطالبا بالافادة والتنسيق الحكومي ومحاولة انتزاع موافقات لدخول شركات جديدة في أوقات محددة قريبا.