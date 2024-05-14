انفراجة في أزمة الزمالك والكاف بشأن دعوات نهائي الكونفدرالية

شهدت الساعات القليلة الماضية أزمة بين نادي الزمالك، والاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، وذلك قبل مباراة الأبيض ضد نهضة بركان في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكتب الاعلامي مينا ماهر عبر حسابه على فيسبوك "انفراجة في أزمة الدعوات بين الزمالك والكاف بعد تدخل الكابتن أحمد سليمان، وكاف يخطر الزمالك بزيادة نسبة الفريق في الدعوات لنهائي الكونفدرالية ".

وكان الزمالك خسر موقعة الذهاب أمام الفريق المغربي بهدفين مقابل هدف، ويسعى للتعويض في مواجهة الإياب المقرر لها يوم الأحد المقبل، على استاد القاهرة الدولي.