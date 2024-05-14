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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وفاء عامر تحصد جائزة أفضل ممثلة بمهرجان همسة للآداب والفنون

صدى البلد

أعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب و الفنون عن تكريم الفنانة  وفاء عامر وجائزة  أفضل ممثلة  عن  دورها  بمسلسلي  "جودر وحق عرب"  ضمن تكريمات المهرجان في دورته الــ 12، جاء ذلك بعد اجتماع لجنة التحكيم  الخاصة بالمهرجان.


كما أعلنت اللجنة العليا لمهرجان همسة الدولى للآداب والفنون برئاسة  الكاتب  فتحى الحصرى عن استفتاء مهرجان همسة  الدورة  الــ  12   تصويت النقاد لأفضل الأعمال الدراما  الرمضانية.

 

وقال الحصرى شارك فى الاستفتاء معظم من عملوا بمسلسلات هذا العام الكوميدى والدرامى، وعدد الأصوات التى شاركت فى اختيار الفائزين.


 وأضاف الحصري لم يكن يحق لأى مشارك بالتصويت أن يضع صوته لأكثر من نجم أو عمل واحد فى كل تصنيف.

 

وبعد اجتماع لجنة التحكيم المخرج أحمد صقر، الفنان طارق الدسوقى، الفنانة ميرنا وليد، المخرج المسرحى حسام الدين صلاح، الاعلامي سمير فقيه، الناقد عماد يسرى، أعلنت عن النتائج الرسمية للمهرجان.


جدير بالذكر أن الدورة  الــ 12 تقام يوم السادس من  شهر سبتمبر المقبل بمتحف الحضارة.

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