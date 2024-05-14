IF IMAGINARY FRIEND.. فتاة تملك قوة سحرية غريبة في دور السينما غدا

ينطلق فيلم الكوميديا الأمريكي "IF IMAGINARY FRIEND إذا كان الصديق خياليا" للمخرج جون كراسينسكي، في دور العرض المصرية بداية من غد "الأربعاء".

وحظي الفيلم بدعم استديوهات كبيرة بينها باراماونت، ويمزج بين الشخصيات الحقيقية والرسوم المتحركة بجانب قصة مشوقة ومجموعة كبيرة من الأصوات الشهيرة، وفق بيان للشركة الموزعة اليوم "الثلاثاء".

الفيلم رحلة ساحرة تتجاوز الحدود بين الواقع والخيال، مع لمسات من الفكاهة والعمق،حيث تدور أحداثه حول فتاة شابة وجارها يمتلكان قوة سحرية تمكنهما من رؤية الأصدقاء الخياليين الموجودين في خيال الآخرين، فتقرر أثناء شروعها في مغامرة سحرية، أن تعيد ربط هؤلاء الأصدقاء الخياليين الذين قد أصبحوا منسيين الآن في خيال أصحابهم.

يذكر أنه على رأس فريق ممثلي الفيلم رايان رينولدز،وفيونا شو،وفريق الصوت يضم فيب وولر بريدج ولويس جوسيت جونيور، وإيملي بلانت، ومات ديمون وستيف كاريل، وكتب الفيلم وأخرجه جون كراسينسكي.