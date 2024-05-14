سموحة يفوز على الاتحاد السكندري 2 - صفر بالدوري الممتاز

فاز فريق سموحة على مضيفه فريق الاتحاد السكندري بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد الإسكندرية في افتتاح مباريات الأسبوع 23 من عمر مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.

في الشوط الأول ألغى حكم اللقاء هدف لفريق الاتحاد السكندري في الدقيقة 23 سجله محمود شبانة بداعي وجود تسلل وذلك بعد العودة لتقنية الفار وفى الدقيقة 34 سجل فريق سموحة الهدف الأول عن طريق لاعبه حسام حسن، وفي الشوط الثاني ألغى حكم اللقاء هدف ثاني لفريق سموحة في الدقيقة 70 بداعي وجود تسلل وفي الدقيقة 86 أحرز محمد سعيد الهدف الثاني لفريقه سموحة واحتسب حكم اللقاء خمس دقائق وقت بدل من الضائع لتنتهي المباراة بفوز سموحة على مضيفه الاتحاد السكندري بثنائية نظيفة.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق سموحة "لعب 22 مباراة" إلى 34 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة المحلية متأخرا بفارق نقطة عن فريق الاتحاد السكندري صاحب المركز الرابع.

ويتصدر جدول ترتيب الدوري حتى الآن بيراميدز "لعب 19 مباراة" برصيد 44 نقطة يليه المصري "لعب 21 مباراة" برصيد 37 نقطة ثم زد اف سى برصيد 36 نقطة.