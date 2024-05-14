المالية للنواب: خفضنا موازنة "الوطنية للتدريب" بسبب الإمكانيات.. ولجنة الشباب: رد محفوظ ومرفوض

قالت حنان عبدالمنصف ، وكيل وزارة المالية ، إن خفض الاعتمادات المالية، لموازنة الأكاديمية الوطنية للتدريب ، يأتي بسبب التحديات الكبيرة التي تواجه الموازنة العامة والدولة، وحرص الوزارة على توفير أولويات الاتفاق على الصحة والتعليم والسلع المدعمة .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، لمناقشة موازنة الأكاديمية الوطنية للتدريب بحضور رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية.

وأكدت أن وزارة المالية تقدر الجهود المبذولة من الأكاديمية الوطنية للتدريب ، وأن الوزارة ليست في خصام معها حتى تقلل الموازنة الخاصة بها ، لافتا إلى خفض تمويل العجز الاستثمار من ١٥٠ مليون جنيه الى ٢٠ مليونا فقط ، بسبب أن ذلك المبلغ هو المتاح لدى الوزارة في ضوء المتاح لدي الوزارة في حدود الإمكانيات وخدمة الدين ونقص الايراد للدولة لدينا تحديات في جمع الصحة والتعليم.

من جانبه عقب الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب على مبررات ممثل وزارة المالية ، قائلا : ما تقوله الوزارة صياغة محفوظة .. أرفض كل التعقيب الخاص بخفض الموازنة .. متمسكون بمبلغ سد عجز النشاط وسنعد مذكرة بأن ذلك إهدار للمال العام.