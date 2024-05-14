محافظ كفرالشيخ: 6 ملايين جنيه لتطوير ساحة ميدان المسجد الإبراهيمي بدسوق

قال محافظ كفرالشيخ جمال نورالدين، إن مشروع تطوير ساحة ميدان المسجد الإبراهيمي بمدينة دسوق يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية بمساحة إجمالية 9.5 فدان تقريبًا تشمل تطوير ساحة المسجد الرئيسية وحديقة المسجد وأماكن انتظار السيارات، مشيرا إلى أن إجمالي تكلفة عملية التطوير بمراحلها الثلاث تقدر بنحو 6 ملايين جنيه وتستغرق 6 أشهر.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ ونائبه الدكتور عمرو البشبيشي لأعمال المرحلة الثانية من تطوير ساحة الميدان الإبراهيمي؛ لهدف تنشيط السياحة الدينية وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدينة دسوق التي تعد من أهم المدن المصرية سياحيًا.

وقال المحافظ إن أعمال تطوير ساحة مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي تسهم في تحسين المظهر الجمالي للمسجد والمناطق المحيطة به وتسهم في تعزيز التفاعل الاجتماعي بين أفراد المجتمع وتوفر مساحة أكبر للمصلين والزوار، مشيرًا إلى أن المسجد أحد أشهر المساجد في مصر ويقصده ملايين الزائرين من مختلف أنحاء العالم، ويضم ضريح سيدي إبراهيم الدسوقي أحد أشهر الأولياء الصالحين في مصر.

وشدد المحافظ على ضرورة تنفيذ أعمال التطوير بأعلى جودة وبأسرع وقت مع مراعاة الحفاظ على الطابع الديني للميدان، مؤكدًا أهمية تطوير ساحة الميدان الإبراهيمي بدسوق لما لها من أهمية دينية وثقافية وسياحية.

وفي سياق آخر، أكد محافظ كفرالشيخ أنه يتم تسيير سيارة المركز التكنولوجي المتنقل بجميع مراكز ومدن المحافظة، لتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، وإصدار التراخيص والخدمات المتنوعة، مشيرًا أن سيارة الخدمات المتعددة للمركز التكنولوجي المتنقل، مزودة بطاقم عمل مكون من موظفين شباك، وموظف خزانة إلكتروني ليتم الدفع إلكترونيًا، وماكينة نداء آلي لترتيب دور متلقى الخدمة، لمواكبة التطور التكنولوجي نحو التحول الرقمي، وميكنة الخدمات الحكومية، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية فى تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ تقديم طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء بسيارة المركز التكنولوجي المتنقل بمدينة كفرالشيخ للاستفادة من خدمات المراكز التكنولوجية المتنقلة، موضحا أن سيارة المركز التكنولوجي المتنقل قدمت 15 طلب شهادة بيانات تصالح على مخالفات البناء.

من ناحية أخرى تابع المحافظ ونائبه البرنامج التدريبي لتدريب 100 موظف ضمن مبادرة التأهيل الرقمي للجهاز الإداري المقدمة من إدارة التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك بمسمى "أساسيات الموظف الرقمي Basic Digital Employee" بالمحافظة بمركز استدامة للتدريب والتطوير بمجمع المصالح الحكومية، وتشمل المرحلة الأولى من البرنامج تأهيل 100 موظف من الديوان العام والوحدات لمراكز ومدن المحافظة وعدد من مديريات الخدمات المخاطبة بالبرنامج وتشمل التربية والتعليم، التضامن الاجتماعي، الشئون الصحية والتموين والتجارة الداخلية.

وقال محافظ كفرالشيخ إن المبادرة تستهدف رفع الكفاءة المهنية والإدارية للعاملين بالجهاز الإداري بالمحافظة ضمن مخطط برامج استدامة لرفع كفاءة الجهاز الإداري بالمحافظة لسد الاحتياجات التدريبية لتلك الفئة المستهدفة بجانب أنه تم الانتهاء من تدريب 60 موظفا ويجرى تدريب 40 موظفا.