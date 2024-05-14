مانشستر يونايتد يعلن عودة مارتينيز لقائمة مباراة نيوكاسل

أعلن المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إيريك تين هاج، اليوم الثلاثاء، عودة الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز إلى قائمة الفريق التي ستخوض مباراة الغد أمام نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد.

وقال تين هاج - في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة نيوكاسل - "أعتقد أن مارتينيز سيعود لقائمة الفريق لقد أدى بعض الجلسات التدريبية معنا ونخطط لأن يكون متاحاً في حال سارت الأمور بشكل جيد في تدريب ما بعد الظهيرة اليوم".

كما تحدث المدرب عن موقف بقية اللاعبين المصابين، موضحا: "لا يزال علينا أن نختبر وضع ماركوس راشفورد وبرونو فيرنانديز وويلي كامبوالا وما إذا كانوا لائقين بما فيه الكفاية".

وعن المباراة، أوضح تين هاج أنها مباراة ينبغي على الفريق بذل كل الجهد خلالها من أجل تحقيق الفوز، مؤكدا: "علينا أن نقاتل بشدة من أجل تحقيق الفوز".

وفيما يتعلق بمهاجم الفريق راسموس هويلوند، قال تين هاج: "عندما قررنا التعاقد معه، قمنا بشراء لاعب لهذا الموسم وللمستقبل .. عليه أن يتطور، لكنه يحتاج إلى الوقت، وأحيانًا يكون مستواه في صعود وهبوط، فقبل الشتاء كان يكافح من أجل تسجيل هدفه الأول في الدوري لكنه يتمتع بشخصية قوية للغاية".

وأعرب عن أمله في أن يشارك المدافع رافاييل فاران في المباراة الأخيرة للفريق في الدوري، التي ستكون أمام برايتون الأحد المقبل، لكنه أكد أنه لن يشارك في مباراة الغد أمام نيوكاسل.

وكان فاران قد أعلن في وقت سابق اليوم رحيله عن اليونايتد نهاية الموسم الجاري بعد انتهاء تعاقده مع النادي، الذي استمر 3 أعوام بعد انتقاله من ريال مدريد الإسباني.

وفيما يتعلق بشائعات رحيل لاعب الفريق برونو فيرنانديز، أكد تين هاج أن فيرنانديز كان لاعباً مهماً للفريق خلال السنوات التي قضاها بين صفوفه كما أنه صنع أكبر عدد من الفرص أثناء مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز وسجل العديد من الأهداف.

وأشاد تين هاج بجماهير الفريق وما قدمته من مساندة، لا سيما في مباراة كريستال بالاس خارج الأرض ومباراة أرسنال في أولد ترافورد.

ويسعى مانشستر يونايتد الذي يحتل المركز الثامن في الدوري برصيد 54 نقطة، للعودة لسكة الانتصارات في مباراة الغد، بعد 3 مباريات خاضها الفريق دون تحقيق أي انتصار حيث تعادل في مباراة واحدة أمام بيرنلي وتلقى خسارتين أمام كريستال بالاس برباعية نظيفة وأمام أرسنال بهدف نظيف.

أما نيوكاسل، الذي يحتل المركز السادس في الدوري برصيد 57 نقطة، فيسعى هو الآخر للفوز في المباراة لتعزيز آماله بالحصول على مقعد أوروبي الموسم المقبل.

وحقق نيوكاسل تعادلاً الأسبوع الماضي أمام ضيفه برايتون بعد تحقيقه فوزين متتاليين أمام كلٍ من شيفيلد يونايتيد بخماسية مقابل هدف وبيرنلي برباعية مقابل هدف.