عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مانشستر يونايتد يعلن عودة مارتينيز لقائمة مباراة نيوكاسل

يساندرو مارتينيز
يساندرو مارتينيز

أعلن المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إيريك تين هاج، اليوم الثلاثاء، عودة الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز إلى قائمة الفريق التي ستخوض مباراة الغد أمام نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد.

وقال تين هاج - في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة نيوكاسل - "أعتقد أن مارتينيز سيعود لقائمة الفريق لقد أدى بعض الجلسات التدريبية معنا ونخطط لأن يكون متاحاً في حال سارت الأمور بشكل جيد في تدريب ما بعد الظهيرة اليوم".

كما تحدث المدرب عن موقف بقية اللاعبين المصابين، موضحا: "لا يزال علينا أن نختبر وضع ماركوس راشفورد وبرونو فيرنانديز وويلي كامبوالا وما إذا كانوا لائقين بما فيه الكفاية".

وعن المباراة، أوضح تين هاج أنها مباراة ينبغي على الفريق بذل كل الجهد خلالها من أجل تحقيق الفوز، مؤكدا: "علينا أن نقاتل بشدة من أجل تحقيق الفوز".

وفيما يتعلق بمهاجم الفريق راسموس هويلوند، قال تين هاج: "عندما قررنا التعاقد معه، قمنا بشراء لاعب لهذا الموسم وللمستقبل .. عليه أن يتطور، لكنه يحتاج إلى الوقت، وأحيانًا يكون مستواه في صعود وهبوط، فقبل الشتاء كان يكافح من أجل تسجيل هدفه الأول في الدوري لكنه يتمتع بشخصية قوية للغاية".

وأعرب عن أمله في أن يشارك المدافع رافاييل فاران في المباراة الأخيرة للفريق في الدوري، التي ستكون أمام برايتون الأحد المقبل، لكنه أكد أنه لن يشارك في مباراة الغد أمام نيوكاسل.

وكان فاران قد أعلن في وقت سابق اليوم رحيله عن اليونايتد نهاية الموسم الجاري بعد انتهاء تعاقده مع النادي، الذي استمر 3 أعوام بعد انتقاله من ريال مدريد الإسباني.
وفيما يتعلق بشائعات رحيل لاعب الفريق برونو فيرنانديز، أكد تين هاج أن فيرنانديز كان لاعباً مهماً للفريق خلال السنوات التي قضاها بين صفوفه كما أنه صنع أكبر عدد من الفرص أثناء مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز وسجل العديد من الأهداف.

وأشاد تين هاج بجماهير الفريق وما قدمته من مساندة، لا سيما في مباراة كريستال بالاس خارج الأرض ومباراة أرسنال في أولد ترافورد.

ويسعى مانشستر يونايتد الذي يحتل المركز الثامن في الدوري برصيد 54 نقطة، للعودة لسكة الانتصارات في مباراة الغد، بعد 3 مباريات خاضها الفريق دون تحقيق أي انتصار حيث تعادل في مباراة واحدة أمام بيرنلي وتلقى خسارتين أمام كريستال بالاس برباعية نظيفة وأمام أرسنال بهدف نظيف.

أما نيوكاسل، الذي يحتل المركز السادس في الدوري برصيد 57 نقطة، فيسعى هو الآخر للفوز في المباراة لتعزيز آماله بالحصول على مقعد أوروبي الموسم المقبل.
وحقق نيوكاسل تعادلاً الأسبوع الماضي أمام ضيفه برايتون بعد تحقيقه فوزين متتاليين أمام كلٍ من شيفيلد يونايتيد بخماسية مقابل هدف وبيرنلي برباعية مقابل هدف.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميدو يوجه التحية لـ محمود الخطيب على هذا الأمر

مصدر رفيع المستوى: لا صحة لتصريح خارجية إسرائيل بمسئولية مصر عن غلق معبر رفح

للبطاقات الائتمانية ..البنك الأهلى يرفع حدود استخدام العملات الأجنبية

مسكن للصداع شهير.. تحذير عاجل من هيئة الدواء حول انتشار أصناف مغشوشة

بيان رسمي من أوبر عن محاولة اغتص.اب سيدة التجمع.. تفاصيل

لماذا نهى النبي عن نتف الشيب الأبيض من الشعر؟ هذا ما يفعله بصاحبه يوم القيامة

مفيش إحساس ولا رجولة.. صديقة فتاة أوبر تكشف مفاجأة عن الحادث.. شاهد

سعر التذاكر وبدء الحجز ومفاجأة عن معلق المباراة.. ما تريد معرفته عن موقعة الأهلي والترجي بتونس

ترشيحاتنا

مقـ.ــتل إسرائيلي وإصابة 5 جنود في هجوم لحزب الله على مستوطنة "أدميت"

عملية بطولية خطيرة.. كتائب القسام تكبد الاحتلال خسائر فادحة في مخيم جباليا

بشرى سارة.. أحمد موسى: 80 ألف فرصة عمل مباشرة يوفرها ميناء السخنة

خاص| برلمانية تكشف سر خفض أسعار العقارات في مصر

كامل الوزير في حوار مفتوح مع أحمد موسى من ميناء السخنة

تعافي سعر الذهب عالميا.. ومفاجأة في قيمته بمصر الآن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من جزر المالديف.. لينا الطهطاوي تظهر بإطلالة ناعمة في شهر العسل |صور

بكاش مايوه.. ياسمين رئيس تثير الجدل بإطلالة صيفية

صنعت من ورق الزبدة .. تعرف على تفاصيل وثيقة إعلان دولة إسرائيل

أول صور من خطبة مينا مسعود على ممثلة هندية.. شاهد

فيديو

فاجأت جمهورها بـ الليلة حلوة.. فنانة مصرية تتّهم روبي بالسرقة

ليلة عيد الأضحى.. ليلى عبد اللطيف تحذر من حدث مقلق وغير مبشر

مدام سما والجاردات.. مفاجآت بعد إغلاق "الصحة" لعيادة تجميل غير مرخصة

محمد صلاح وأزمات المنتخب.. تصريحات قوية وجريئة من حسام حسن| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-