اتحاد الإمارات لكرة القدم يعلن عن التصميم الجديد لكأس رئيس الدولة

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن التصميم الجديد لكأس مسابقة كأس رئيس الدولة التي سيتم تسليمها للفائز من المباراة النهائية لبطولة هذا الموسم يوم الجمعة المقبل على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، والتي تجمع بين فريقي الوصل والنصر.

وأشار الاتحاد، في بيان تحت شعار "بروح الفريق الواحد نحقق الفوز"، أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى أنه حرص على تجسيد قيم المجتمع الإماراتي في التصميم الجديد للكأس، وأن يكون هذا الحدث فرصة للتعبير عن الولاء والانتماء للوطن، مضيفا أنه تمت كتابة النشيد الوطني الإماراتي على التصميم الجديد للكأس للتعبير عن الروح الوطنية والتحفيز على العمل من أجل الإمارات وشعبها وتاريخها وقيمها وتراثها وثقافتها.

وأوضح الاتحاد أن الكأس تم تصنيعه بسواعد إماراتية، حيث يبلغ وزنها 6 كيلو جرامات، وارتفاعها 62.5 سم وعرضها 42 سم، وعرض قاعدتها 22.5 سم، ومصنوعها من نواة التمر المعاد تدويرها، وحفر عليها شعار اتحاد الإمارات لكرة القدم، فيما صنع هيكل الكأس من الألومنيوم، وتُزينه عبارات النشيد الوطني "عيشي بلادي عاش اتحاد إماراتنا".