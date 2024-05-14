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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أولمبياد باريس 2024.. الشعلة على خط الانتظار

صدى البلد

تستعد العاصمة الفرنسية "باريس" لاستضافة الألعاب الأولمبية 2024، التي من المقرر انطلاقها في الرابع من يونيو المقبل، حيث ستشهد منافسة شرسة في مختلف الألعاب الأولمبية، وتحديدًا على صعيد لعبة كرة القدم التي يتنافس فيها أكبر المنتخبات من مختلف قارات العالم.

وكما جرت العادة، تقام دورة الألعاب الأولمبية كل 4 سنوات، وتوّج منتخب البرازيل الأولمبي بطلًا للعبة كرة القدم في النسخة الأخيرة عام 2020 التي أقيمت في العاصمة اليابانية "طوكيو".

وتشهد دورة الألعاب الأولمبية منافسات محتدمة وقوية في 32 رياضة أولمبية مختلفة، 28 منها رياضة أولمبية أساسية، بينما هناك 4 رياضات مضافة.

ومن بين تلك الألعاب الأولمبية: الألعاب المائية وتضم: السباحة والسباحة الفنية والغطس وماراثون السباحة وكرة الماء والإبحار وبريك دانس والتايكوندو والتجديف والتزلج على اللوح والتسلق والجمباز، بالإضافة إلى الألعاب الأولمبية الأخري ومنها، الجودو والجولف ورفع الأثقال والخماسي الحديث والركمجة وركوب الدراجات وركوب الكنو والرماية والريشة الطائرة وسباعيات الرجبي والسباق الثلاثي والفروسية. 

وفي الإطار ذاته، ستشهد الدورة الأولمبية منافسات قوية في الألعاب الجماعية ومن بينها كرة القدم، وكرة السلة، وكرة اليد، وكرة الطائرة. 

في اللعبة الشعبية الأولى، من المقرر أن يخوض 16 منتخبًا منافسات لعبة كرة القدم في أولمبياد باريس 2024.

وسيتم تقسيم المنتخبات الـ 16 إلى 4 مجموعات مختلفة، تضم كل مجموعة 4 منتخبات فقط، على أن يصل أصحاب المركزين الأول والثاني إلى مرحلة خروج المغلوب.
وضمت المجموعة الأولى: فرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، وغينيا، ونيوزيلندا، بينما ضمت المجموعة الثانية كلاً من منتخبات الأرجنتين، والمغرب، والعراق، وأوكرانيا.

وفي السياق ذاته، ضمت المجموعة الثالثة: مصر وأوزبكستان، وإسبانيا، وجمهورية الدومينيكان، وفي المجموعة الرابعة، تتواجد كل من منتخبات اليابان، وباراجواي، ومالي، وإسرائيل. 

أما بالنسبة للفئة العمرية المشاركة في كرة القدم، تتكون قائمة الفرق من 18 لاعبًا، مع شرط وجود 15 لاعبًا على الأقل من مواليد 1 يناير 2001 أو ما بعده، مع السماح بثلاثة لاعبين فقط فوق هذا السن كحد أقصى.

وتستعد 7 ملاعب لاستضافة المباريات خلال الدورة الأولمبية، حيث يستضيف كل من ملعب حديقة الأمراء في باريس، ملعب بوردوفي مدينة بوردو، وملعب لا بوجوار في مدينة نانت، وملعب ليون، وملعب مارسيليا، وملعب نيس، وملعب جوفروا.

وكانت الحكومة الفرنسية قد طلبت من 45 دولة أجنبية المساهمة بعدة آلاف من أفراد الجيش والشرطة والمدنيين، للمساعدة في تأمين أولمبياد باريس، وتم إيقاد الشعلة الأولمبية في 16 أبريل الماضي في "أولمبيا القديمة" موطن الألعاب الأولمبية في دولة اليونان.

ومن المتوقع أن يحضر نحو 150 ألف مشجع حفل استقبال الشعلة في ميناء مرسيليا القديم الذي سيستضيف مسابقات الشراع الأولمبية، وسيكون مركز انطلاق مسيرة الشعلة في أنحاء فرنسا لمدة 68 يوما.

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