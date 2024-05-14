الزراعة: مصر أنفقت المليارات لدعم منظومة الأمن الغذائي في عهد الرئيس السيسي

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إنه لا يوجد دولة بالعالم لديها اكتفاء ذاتي في كل المحاصيل وأن كل دولة تنتج ما تتميز فيها، مشيرا إلى محدودية الأرض الزراعية في مصر والتي تبلغ حوالي 10 ملايين فدان فقط ونصيب الفرد تتضاءل حتى أصبح قراطين فقط.

وأكد وزير الزراعة على أن الدولة بذلت جهودا كبيرة في مجال التوسع الأفقي من خلال استصلاح الصحراء وكذلك التوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية من ذات وحدتي الأرض والمياه وكذلك التوسع في إنشاء الصواب الزراعية التي تضاعف الإنتاج وترشيد المياه .



وأضاف وزير الزراعة في كلمته أمام مجلس الأعمال الكندى المصري أن الدولة في عهد الرئيس السيسي أنفقت المليارات على المشروعات الزراعية القومية الكبرى لدعم منظومة الأمن الغذائي .



وأوضح أن 90% من القطاع الزراعي يمتلكه القطاع الخاص ودور الوزارة الدعم الفنى والمساندة والإرشاد وكذلك استنباط الأصناف والتقاوى عالية الجودة والإنتاجية.