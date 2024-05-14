صحة النواب توافق على مشروع موازنة هيئة الدواء المصرية للسنة المالية

أقرت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع موازنة هيئة الدواء المصرية للسنة المالية 2024/2025.

و لفت ممثل هيئة الدواء المصرية أن جملة الموازنة المقدرة للهيئة في العام المالي الجديد بلغت مليار و58 مليون جنيه بزيادة 18% عن العام المالي الجاري 2023/2024، مشيراً إلى أنه لا توجد مشكلة أو طلبات تخص الباب السادس (الاستثمارات)، خاصة أن وزارة التخطيط تدعم الهيئة بأي تعزيزات خلال السنة المالية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، فيما يخص: ديوان عام وزارة الصحة والسكان، الأمانة العامة للصحة النفسية، المؤسسة العلاجية، أمانة المراكز الطبية المتخصصة، مراكز تطوير خدمات بنوك الدم، صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

و شهدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب مناقشة مشروع موازنة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ووفقا لممثل الهيئة بلغت جملة الموازنة للعام المالي الجديد وفقا لما تم التوافق عليه مع وزارة المالية ما يقرب من 13.5 مليار جنيه، و 2.3 مليار جنيه خطة استثمارية.

وعرضت الدكتورة نانسي عبد العزيز محمود، ممثل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ملامح موازنة الهيئة للعام المالي الجديد 2024/2025، قائلة: الهيئة تعمل على عدة محاور، وهى البوابة الرئيسية للتأمين الصحي الشامل، واعتمدت 353 منشأة صحية خلال الفترة الماضية.

و أضافت : طلبنا 155 مليون جنيه، وفي الباب الرابع طلبنا أن يصل المخصص له إلى 7 مليون جنيه بدلا من 4.5 مليون، وطلبنا تعزيز لبند الانتقالات والمقرات والفروع، وهناك 19 مليون جنيه في الباب الثاني طلبنا تصل إلى 30 مليون جنيه.