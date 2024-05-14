بحضور ممثلي الزمالك والأهلي.. تفاصيل الاجتماع الفني لنهائي دوري الأبطال والكونفدرالية

عقد اليوم، الثلاثاء، الاجتماع الفنى لمباراتي الزمالك ونهضة بركان، في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية، والأهلي والترجي التونسي بنهائى دورى أبطال أفريقيا، بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بحضور جميع الأطراف المعنية.

وكتب الإعلامي أمير هشام عبر حسابه علي فيسبوك: "اجتماع تنسيقي بين ممثلي الأهلي والزمالك مع الكاف قبل نهائي دوري الابطال والكونفدرالية".

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على كافة الأمور الخاصة بالتنظيم قبل وبعد مباراة الزمالك ونهضة بركان، وكذلك الأهلي والترجي، كما تم الاتفاق على الأمور الخاصة بتسليم الجوائز وكأس دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية للفريق الفائز.