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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمباراة الترجي

صدى البلد

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي يوم السبت ‏القادم في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

وعاد الفريق لمواصلة تدريباته بعد حصول اللاعبين على راحة أمس، وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني في إطار ‏الاستعداد للمباراة.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران لشرح العديد من الجوانب الخاصة بالتجهيز لمباراة الترجي التي تقام على استاد ‏حمادي العقربي برادس.‏

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى التدريبات التخصصية والخططية، فيما ‏أدى الحراس تدريبات متنوعة بقيادة ميشيل يانكون.‏

ويترأس الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، بعثة الفريق المتجهة إلى تونس مساء غدٍ الأربعاء؛ لمواجهة الترجي في ذهاب الدور ‏النهائي لدوري الأبطال.‏

وحرص الكابتن محمود الخطيب على الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بسفر الفريق والإقامة وملاعب التدريب، وتوفير أفضل ‏الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.

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