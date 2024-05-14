وزير النقل: طرح 8 مناطق لوجيستية في سيناء للمستثمرين المصريين

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إنه تم طرح 8 مناطق لوجيستية في سيناء للمستثمرين المصريين، ولأول مرة يتم طرح 8 مناطق لوجيستية في سيناء تشمل النقب والعوجة والحسنة ورفح والطور وبئر العبد ورأس سدر.



وأضاف كامل الوزير في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيتم إنشاء ميناء جديدة لأول مرة في طابا ضمن الممر اللوجيستي «طابا – العريش».



وأشاد وزير النقل بأهمية ممر «العريش – طابا»، قائلاً: هذا الممر أمن قومي وله أولوية كبيرة، والرئيس السيسي وجه بالانتهاء من ممر «العريش – طابا» خلال عامين بدلا من 3 أعوام، وسيتم تشكيل شركة مصرية من وزارة النقل بمعاونة هيئة قناة السويس لإدارة وتشغيل هذا الممر.



وأوضح وزير النقل، أنه يتم تطوير ممر من القاهرة إلى الإسكندرية عبر سكة حديد إمبابة - المناشي – القباري وهو ما يطلق عليه «الضواحي»، ويتم حاليًا إنشاء ممر لوجيستي مهم جدا طنطا – المنصورة – دمياط.



