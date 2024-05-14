عدم نضج وتقصير.. فريدة الشوباشي: الحرية المطلقة تعني الاعتداء على حقوق الآخرين

أكدت الكاتبة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، أن هناك ضوابط تحكم حرية الإنسان في المجتمع، معلقة :" لو هناك تعدي من شخص على حرية شخص آخر لا تكون هذه هرية بل اعتداء".

وأضافت عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج علامة استفهام، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الحرية هي التعبير عن الأفكار، ووجود رد مناسب لها، وليس اعتداء.

ولفتت إلى أن الإسلام عندما نزل من السماء جاء لجميع البشر، ولذلك نطالب من الأشخاص التي تتعدى على حقوق غيرهم، بعدم فعل ذلك لأن هذا يعتبر عدم نضج وتقصير.

وأشارت إلى أن الشخص الذي يعطي نصائح يجب أن يكون لديه معلومات كافية، وأن ما يحدث حاليًا من اعتداء على حريات البعض، لم يكون موجود من قبل، وهذا أمر غريب.

وأوضحت أن هناك ضوابط تحكم حرية الإنسان في المجتمع، وعلى الجميع احترام ذلك، وأن الحرية المطلقة تعني الاعتداء على حرية الآخرين.