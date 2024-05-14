تشكيل ريال مدريد لمواجهة ألافيس في الدوري الإسباني

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عن التشكيلة الأساسية لخوض مواجهة ديبورتيفو ألافيس، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 36 من الليجا.

وشهدت التشكيلة الأساسية للميرنجي، استمرار تواجد تيبو كورتوا في حراسة المرمى، وتواجد ميليتاو في قلب الدفاع، إذ يسعى أنشيلوتي لتجهيز الثنائي بشكل كامل لنهائي دوري الأبطال ضد بوروسيا دورتموند الألماني، المقرر في الأول من الشهر المقبل.

وجاءت تشكيلة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ميندي، ناتشو، ميليتاو، وكارفاخال.

خط الوسط: كامافينجا، كروس، فالفيردي، وبيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، ورودريجو جويس.

ويعتلي ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 90 نقطة، وحسم اللقب مبكرا قبل 4 جولات من النهاية، بينما ديبورتيفو ألافيس في المركز الحادي عشر برصيد 42 نقطة.