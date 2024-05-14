رؤساء الاتحادات المصرية: نعيش طفرة رياضية في عهد الرئيس السيسي

عقد الدكتور أشرف صبحي وزيرالشباب والرياضة لقاءً موسعاً مع المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية وجميع رؤساء الاتحادات الرياضية الأولمبية من أجل مناقشة آخر استعدادات الأبطال لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

في مستهل اللقاء، تم عرض نبذة عن تاريخ مصر في في دورة الألعاب الأولمبية، ثم عرض آليات العمل التنفيذية وخطة عمل اللجنة الأوليمبية ودورها مع الاتحادات الرياضية وبرامج الرعاية والتجهيز بالتعاون مع القطاع الخاص لإعداد لاعبى مصر وتنفيذ معسكراتهم التدريبية لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2014.

وشهد اللقاء، استعراض كل رؤساء الاتحادات الرياضية، رفع الأثقال، والمصارعة، الخماسي الحديث، السلاح، التايكوندو، الرماية، كرة اليد، الجمباز، كرة القدم، كرة السلة، ألعاب القوى، الجودو، الفروسية، التنس، الريشة الطائرة، الرجبي، القوس والسهم، الملاكمة، الشراع والانزلاق، الكانوي والكيك، الهوكي، الجانب الفني والمالي بإلإضافة إلي خطة العمل والتجهيزات النهائية قبل المشاركة دورة الألعاب الأولمبية.

خلال كلمته، أكد وزير الشباب، أن دعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للرياضة المصرية وضعها فى المصاف والمكانة العالمية التى تستحقها سواء من استضافة البطولات أو إنجازات الابطال فى مختلف المحافل والمنافسات الدولية.

واضاف أن الوزراة حريصة على تقديم الدعم لجميع الاتحادات الرياضية، مؤكدًا "لم نتوقف لحظة عن دعم الأبطال الرياضيين، وتوفير الظروف الملائمة والرعاية الكاملة وتذليل كل العقبات حتى يصلوا إلى قمة الأداء والإنجاز الذى يضاف في النهاية إلى الرياضة المصرية"، مشيرًا إلي التعاون البناء مع اللجنة الأولمبية المصرية ودورها في مساعدة الاتحادات الرياضية مع القطاعا المختلفة في الوزارة".

وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن مصر استطاعت استضافة أكثر من 422 بطولة دولية وقارية وعربية على أرض مصر لم ترى مشكلة واحدة بل نجحنا في جذب عوائد اقتصادية وسياحية ورياضية فضلاً عن المكانة التى أصبحت فيها مصر كمركزاً رياضياً عالمياً قادر على استضافة مختلف المنافسات والبطولات والأحداث الرياضية، مشيرًا إلي ترتيب مصر في مؤشر المدن للتأثير الرياضي العالمي، حيث جاءت مصر في الترتيب الأول أفريقياً وعربياً، ومدينة القاهرة رقم 72 علي مستوي العالم ضمن قائمة تضم 608 مدينة.

وأشار وزير الشباب والرياضة، أن مصر تتواجد ضمن أفضل 10 مراكز بالتصنيف العالمي لعدد 11 اتحاد رياضي وتصدر المركز الاول فى 4 لعبات رياضية فضلاً عن صدارة مصر على مستوى القارة الأفريقية والتى تستضيف مقرات دائمة للاتحادات الرياضية وكذلك دعم الرموز الرياضية المصرية، مشيرًا أننا ندرس تشكيل لجنة حكماء تضم الخبراء الرياضيين للاستعانة بهم في كافة الأمور المتعلقة بالمنظومة الرياضية.

كما أشار، أن نجاح الرياضة المصرية انعكس على تولي عدد كبير من الشخصيات المصرية مناصب رسمية فى مختلف الاتحادات الرياضية القارية والعالمية حيث أصبح لدى مصر 35 مصرى يتبوءون رئاسة اتحادات رياضية قارية وعالمية وعربية وعدد 39 نائب لرؤساء الاتحادات وعدد 24 رئيس لجنة دولية وقارية وعدد 112 أعضاء للجان المختلفة وأعضاء للمكاتب التنفيذية ومستشاريين للاتحادات وأمناء وسكرتيري عموم ومراقبي مباريات ورؤساء للمناطق بالاتحادات الدولية بمختلف الاتحادات القارية والعربية والعالمية، وذلك بفضل دعم متواصل من وزارة الشباب والرياضة وتواصل مستمر مع مسئولى جميع الاتحادات الرياضية القارية والعالمية والعربية، .

وتطرق وزير الشباب والرياضة خلال اللقاء، عن حرص الوزارة على الانضمام إلى المشروع القومى "الجينوم المصرى"، والذى تأتى أهميته والاهتمام الكبير والخاص برعايته من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مشيرًا الي أن الهدف كان النهوض بمستوى مصر والرياضيين المصريين في نطاق الألعاب الأوليمبية والرياضية بشكل عام من خلال تحسين مستوى الفرد وتعزيز صحة الرياضى عن طريق وضع خطة رياضية للتمارين التي يجب عليه اتباعها تبعًا للمسح الجينى له ذومتابعته تغذويًا، وسيكون هذا المشروع عاملًا كبيرًا لنقل الرياضيين لمستوى الاحترافية بفرص أكبر، والذى يخضع للعلم، والذى لم يعد مجرد مصطلح ولكننا بدأنا ننفذه على أبطالنا الرياضيين بالفعل".



واختتم وزير الشباب والرياضة حديثه، أن الدولة المصرية حريصة على تقديم شتى أنواع الدعم والرعاية لجميع أبنائها لتقلد المناصب المختلفة في الاتحادات الرياضية الدولية والقارية الأمر الذى يعود بالفائدة على الرياضة المصرية ويضعها في مصاف الدول الكبرى، مشيرًا إلي قدرات الكوادر المصرية على إدارة المؤسسات الدولية بفضل الدعم الكبير من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للمنظومة الرياضية، وأبطال مصر الرياضيين.

وأجمع رؤساء الاتحادات الرياضية خلال كلماتهم على أن المنظومة الرياضية المصرية تعيش ازهى عصورها فى عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بفضل دعمه ورعايته للرياضة المصرية فى جميع اللعبات و أن الفترة المقبلة سوف تشهد بفضل تلك الرعاية إنجازات أولمبية وعالمية غير مسبوقة فى تاريخ الرياضة المصرية.

30ea1c82-2ed2-479b-b23f-c6f7ef868fe2

38f22144-6d87-4054-bd52-e733a0f13c57

21a1b45b-0ffe-4c73-b09f-4381d0d301c3

1b0851c8-78e9-40f5-a93a-50217f2082e2

d6e89bf4-33d8-46d0-9d38-9ecf2f5434c7

109b728d-7ee8-4850-a7b1-2af94c29d2d9

62a9dbb3-32c5-4f5f-9d87-5deaff371a94

66ad3d94-4a68-4b89-a31c-639383c11460

022e07b8-e94d-4399-9d36-22762eff4c58

bba32036-aa7b-4276-8a5d-92f326bdd17a

b969cf0f-1fb5-4fea-92c8-5e4829ad7054

ad5ee962-9e58-4f7e-b866-78943722e75e

07ee13cd-38ac-4d50-9113-53bc1fd72a85

7ecea323-7f5b-4582-a605-a5703c7990e3