عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بني ياس يتعادل مع البطائح 3-3 في الدوري الإماراتي

الدوري الإماراتي
الدوري الإماراتي

تعادل فريقا بني ياس والبطائح بنتيجة 3-3، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليومالثلاثاء، على استاد نادي بني ياس ضمن منافسات الجولة 23 من دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم.

ونجح أناتوني لاعب البطائح في تسجيل هدف التقدم للبطائح في الدقيقة 15، قبل أن يعزز باولو هنريكي بالهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 35، لينتهي الشوط الأول بتقدم البطائح بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني نجح سولجمانوف لاعب بني ياس من تسجيل هدف تقليص الفارق بالدقيقة 57، قبل أن يدرك يوسف نياكاتيه هدف التعادل في الدقيقة 63، فيما شهد الوقت المحتسب بدل من الضائع تسجيل نياكاتيه هدف التقدم لبني ياس في الدقيقة 90+3، قبل أن يدرك محمد الحمادي التعادل سريعاً في الدقيقة 90+5 لينتهي اللقاء بالتعادل 3-3

وبهذه النتيجة رفع بني ياس رصيده إلى 23 نقطة ليستقر في المركز العاشر، فيما وصل البطائح إلى 27 نقطة ليحتفظ بموقعه في المركز التاسع في جدول الترتيب.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعترافات جريئة لسائق أوبر المتهم بمحاولة الاعتداء على فتاة التجمع

بإطلالة جذابة.. زوجة لاعب الأهلي السابق تستمتع بالإجازة الصيفية على البحر

تعافي سعر الذهب عالميا.. ومفاجأة في قيمته بمصر الآن

مسكن للصداع شهير.. تحذير عاجل من هيئة الدواء حول انتشار أصناف مغشوشة

بيان رسمي من أوبر عن محاولة اغتص.اب سيدة التجمع.. تفاصيل

للبطاقات الائتمانية ..البنك الأهلى يرفع حدود استخدام العملات الأجنبية

لماذا نهى النبي عن نتف الشيب الأبيض من الشعر؟ هذا ما يفعله بصاحبه يوم القيامة

مفيش إحساس ولا رجولة.. صديقة فتاة أوبر تكشف مفاجأة عن الحادث.. شاهد

ترشيحاتنا

التعادل 1-1 يحسم مواجهة طلائع الجيش والإسماعيلي في الدوري

شاب أجنبي يصور فيديو مستفزا لفتاة في الشارع.. والأمن يتدخل

وزير الخارجية يلتقي نظيره البحريني خلال الأعمال التحضيرية للقمة العربية في المنامة

تحديد المصير| تشكيل مانشستر سيتي وتوتنهام في قمة الدوري الإنجليزي

وزير النقل: الرئيس السيسي مهتم بتجارة الترانزيت.. ونستهدف 5 ملايين حاوية سنويًا

قرار مهم من المالية بشأن مرتبات شهر يونيو 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادات صباحية لخفض مستويات الكوليسترول في الدم خلال شهر

علامات غير متوقعة تكشف الإصابة بسرطان الجلد

أطول 3 سيارات في التاريخ.. وصلت لـ6 آلاف ملم

بخطوة واحدة.. كيف تحمين نفسك من الإصابة بتكيسات المبايض

فيديو

حبي للسينما مقدس.. رئيسة تحكيم مهرجان كان تلقي خطابا في حفل الافتتاح

فاجأت جمهورها بـ الليلة حلوة.. فنانة مصرية تتّهم روبي بالسرقة

ليلة عيد الأضحى.. ليلى عبد اللطيف تحذر من حدث مقلق وغير مبشر

مدام سما والجاردات.. مفاجآت بعد إغلاق "الصحة" لعيادة تجميل غير مرخصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-