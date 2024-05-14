بني ياس يتعادل مع البطائح 3-3 في الدوري الإماراتي

تعادل فريقا بني ياس والبطائح بنتيجة 3-3، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليومالثلاثاء، على استاد نادي بني ياس ضمن منافسات الجولة 23 من دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم.

ونجح أناتوني لاعب البطائح في تسجيل هدف التقدم للبطائح في الدقيقة 15، قبل أن يعزز باولو هنريكي بالهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 35، لينتهي الشوط الأول بتقدم البطائح بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني نجح سولجمانوف لاعب بني ياس من تسجيل هدف تقليص الفارق بالدقيقة 57، قبل أن يدرك يوسف نياكاتيه هدف التعادل في الدقيقة 63، فيما شهد الوقت المحتسب بدل من الضائع تسجيل نياكاتيه هدف التقدم لبني ياس في الدقيقة 90+3، قبل أن يدرك محمد الحمادي التعادل سريعاً في الدقيقة 90+5 لينتهي اللقاء بالتعادل 3-3

وبهذه النتيجة رفع بني ياس رصيده إلى 23 نقطة ليستقر في المركز العاشر، فيما وصل البطائح إلى 27 نقطة ليحتفظ بموقعه في المركز التاسع في جدول الترتيب.