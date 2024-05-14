برلمانية: المطور العقاري يحرص على تخصيص هامش ربح أثناء البيع

قالت نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب، إن الفترة المقبلة سوف تشهد انخفاض كبير في أسعار العقارات في مصر خصوصا بعد هبوط سعر المواد البناء، والعكس صحيح بسبب كون مطور العقاري يحرص علي تخصيص هامش ربح أثناء البيع.

ثقافة شراء العقارات في مصر

وأكدت “العسيلي” لـ"صدى البلد"، أن ارتفاع التكلفة سواء سعر الأرض أو مواد ومستلزمات البناء التي تتمثل في الحديد والأسمنت وغيرها مثل يساهم في زيادة التكلفة على المطور العقاري ، ويتحمل ارتفاع هذه التكلفة هو المستهلك أو الذي سوف يشتري هذا العقار سواء بغرض السكن أو الاستثمار.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن هناك الكثير من العقارات المعروضة، وهناك أيضا مستهلك ممن يريد الشراء على الرغم من زيادة سعرها، وذلك بغرض السكن أو الاستثمار، لأنه من عاداتنا هو شراء شقة للابن عندما يحين وقت الزواج، ومن الممكن تأجيره والادخار به، لأن قيمته تزيد ويجلب دخل شهري، أو حتى شراؤه وإعادة بيعة بعدة مدة لتحقيق هامش ربح.

وأكملت حديثها قائلة": هذه الأسباب تجعل هناك إقبالا على شراء العقارات، لأنه يمكن استخدامه بأشكال مختلفة مثل السكني أو الإداري والتجاري، والطبي فهناك الكثير من أنواع العقارات، وأغراض تملكها أيضا كثيرة، "العقار يمرض ولا يموت وهو الابن البار"، العقار يمكن تأجيره عند بلوغ السن التقاعد ويدر دخلا، لذلك ثقة المستهلك أو المستثمر في السوق العقاري يجعل هناك تزايدا في الطلب على العقار، أيضا نسبة الزيادة السكانية.

الأقبال علي الشراء يدفع شركات العقارا

ولفتت النائبة الي توسع شركات العقارات دليل على أن هناك إقبال على الشراء، وإذا كان هناك زيادة في أسعار مواد البناء سوف يكون هناك زيادة في أسعار العقارات والعكس، وإذا استقرت أسعار الأراضي ومواد البناء سوف يكون هناك استقرارا في الأسعار.

وفيما يلي نستعرض أسعار الحديد والأسمنت، اليوم، الثلاثاء 14 مايو 2024، وفقًا لـ بوابة أسعار مجلس الوزراء:

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024



سجل سعر طن الحديد الاستثماري 40891 جنيهًا مسجلًا ارتفاع قدره 773 جنيهًا عن الأسعار المسجلة الاثنين.

سجل حديد عز نحو 42868 جنيهًا مسجلا ارتفاع قدره 989 جنيهًا عن الأسعار المسجلة الاثنين.

سعر حديد السويس يسجل 39000 جنيه.

سعر حديد المراكبى بقيمة 41000 جنيه.

حديد بشاى يسجل 41000 جنيه.

سعر حديد العشري يسجل 37.500 جنيه.

سعر حديد الجيوشى يسجل 39 ألف جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024 في مصر

- سعر طن أسمنت الرمادي 2272 جنيهً، مسجلًا تراجعا قدره 14 جنيها عن الأسعار المسجلة أمس.

- سجل سعر طن أسمنت النصر 2020 جنيهًا.

- سجل سعر طن أسمنت الشركة العربية المسلح 2080 جنيهًا.

- سجل سعر طن أسمنت العسكرى 1950 جنيهًا.

- سجل سعر طن أسمنت طرة وحلوان 2050 جنيهًا.

- سجل سعر طن أسمنت السويس 2050 جنيهًا .