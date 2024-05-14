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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عزيز دوجاز يتأهل للدور الـ 16 ببطولة تونس المفتوحة للتنس

التونسي عزيز دوجاز
التونسي عزيز دوجاز

تأهل لاعب التنس التونسي عزيز دوجاز المصنف ٢٢٧، اليوم الثلاثاء، لدور الـ 16 من بطولة تونس المفتوحة (75 نقطة)، وذلك بعد فوزه على الفرنسي ماكسيم جانفييه المصنف ٢١٧ عالميًا بنتيجة مجموعتين للا شيء.

وأوضحت إذاعة "موزاييك" التونسية أن دوجاز سيواجه اللاعب الفرنسي فالنتين روير المصنف ٢٣٠ عالميًا، والذي صعد لذات الدور بعد الفوز في الدور الأول على الهولندي يسبر دي يونج المصنف ١٣٥ عالميًا. 

وفي السياق ذاته، أكدت موزاييك أن اللاعب التونسي عزيز الواقع المصنف 742 عالميًا خسر أمام البريطاني أوليفر كروفورد المصنف ١٩٥ عالميًا بنتيجة مجموعتين للا شيء.

جدير بالذكر أن بطولة تونس المفتوحة للتنس تقام بنسختها الثامنة عشرة بقيمة جوائز 82 ألف دولار، في الفترة من 13 إلى 18 مايو الجاري على ملاعب نادي التنس بتونس. 

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