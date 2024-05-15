مصدر رفيع المستوى: لا صحة لتصريح خارجية إسرائيل بمسئولية مصر عن غلق معبر رفح.. أحمد موسى: 80 ألف فرصة عمل مباشرة يوفرها ميناء السخنة| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، ونرصد لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

النقل: مصر لم تبع رصيف ميناء السخنة والتعاقد إدارة وتشغيل وصيانة فقط

أشاد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، بأعمال تطوير ميناء السخنة، قائلاً: «ضخامة العمل وأهميته في أرصفة ميناء السخنة واضحة على أرض الواقع».

مصدر مسئول: على إسرائيل تحمل مسئوليتها كسلطة احتلال تجاه مواطني غزة

أكد مصدر مسؤول، أنه على إسرائيل تحمل مسؤوليتها كسلطة احتلال تجاه مواطني قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

وزير النقل: طرح 8 مناطق لوجيستية في سيناء للمستثمرين المصريين

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إنه تم طرح 8 مناطق لوجيستية في سيناء للمستثمرين المصريين، ولأول مرة يتم طرح 8 مناطق لوجيستية في سيناء تشمل النقب والعوجة والحسنة ورفح والطور وبئر العبد ورأس سدر.

بشرى سارة.. أحمد موسى: 80 ألف فرصة عمل مباشرة يوفرها ميناء السخنة

كشف الإعلامي أحمد موسى، أنه في الماضي لم تكن هناك خدمات تقدم للسفن العملاقة في ميناء السخنة، مشيرا إلى أن هذه الخدمات تدر دخلا كبيرا ضعف رسوم العبور.



تعقيبا على تصريحات وزير خارجية إسرائيل.. شكري: نرفض سياسة لي الحقائق

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن مصر ترفض سياسة لي الحقائق، وأن إسرائيل هي المسئولة والمتسببة عن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وذلك تعقيباً على تصريحات وزير خارجية إسرائيل المطالبة بإعادة فتح معبر رفح وتحميل مصر مسئولية منع وقوع أزمة إنسانية في قطاع غزة، حسبما افادت قناة “إكسترا نيوز ” .



مصدر رفيع المستوى: لا صحة لتصريح خارجية إسرائيل بمسئولية مصر عن غلق معبر رفح

أكد مصدر رفيع المستوى، أنه لا صحة لما صرح به وزير خارجية إسرائيل عن مسؤولية مصر عن غلق معبر رفح.

خارجية بريطانيا: هجمات المتطرفين لقوافل مساعدات غزة مروعة.. وعلى إسرائيل محاسبتهم

أكد وزير خارجية بريطانيا، أن هجمات المتطرفين على قوافل المساعدات المتجهة لغزة مروعة وينبغي على إسرائيل محاسبة المسؤولين عنها، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

اتهام مباشر لأهل الضحية.. زوجة عصام صاصا تتسبب له في ورطة جديدة

كشف على فايز محامي ضحية المطرب عصام صاصا، آخر تطورات الصلح بين عصام صاصا وأسرة الضحية، التي حدثت خلال الأيام الماضية.