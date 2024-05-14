إعلان تشكيل لجان بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للساق الواحدة بمصر

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للساق الواحدة، تشكيل لجان البطولة المقرر إقامتها في الفترة من 18 إلى 27 مايو الجاري، في مصر.

وتستضيف مصر منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للساق الواحدة المؤهلة لكأس العالم، على أن تقام المنافسات على ملاعب بتروسبورت.

وجاء تشكيل اللجان كالتالي:

الدكتور شريف محمود أبو العينين مديرًا للبطولة، وإسلام عبدالعزيز رئيسًا للجنة المتطوعين، ونرمين حجاج رئيسًا للجنة الإقامة والانتقالات، وإنجي محمد رئيسًا للجنة الإعلامية، والدكتور سامح السيد رئيسًا للجنة الطبية، ومنار علي رئيسًا للجنة تكنولوجيا المعلومات.

وتقام البطولة تحت إشراف اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفي، ورئاسة الأستاذ محمد عادل حسنى رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة والأستاذة سارة سمير نائب رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة والأستاذ خالد عبد الحفيظ عضو لجنة كرة القدم للساق الواحدة.

ويقام حفل افتتاح البطولة السبت المقبل، بإستاد السلام، على أن يقام في اليوم الواحد 4 مباريات بين المنتخبات المشاركة.

ويشارك في البطولة 12 دولة أكدت المشاركة حتى الآن هي: جامبيا، السنغال، سيراليون، الجزائر، كينيا، المغرب، بوروندي، أوغندا، أنجولا، نيجيريا، تنزانيا، ليبريا بالإضافة إلى مصر مستضيفة البطولة.