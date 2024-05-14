اتحاد ألعاب القوى التونسي: نسعى لرفع تمثيلنا في أولمبياد باريس

أكد المدير الفني للاتحاد التونسي لألعاب القوى حمادي بن سعيد، مشاركة الثنائي أحمد الجزيري ومحمد أمين الجهيناوي، في سباق 3000 متر موانع ضمن منافسات الجولة الرابعة من ملتقيات الدوري الماسي لألعاب القوى التي ستحتضنها مدينة مراكش المغربية الأحد المقبل.

وأوضح بن سعيد -في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء- أن جولة مراكش ستمثل فرصة مهمة امام محمد أمين الجهيناوي المصنف 21 عالميا لكسب رهان التأهل الى دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، مؤكدا أن الجهيناوي مدعو إلى تحسين توقيته الشخصي المتمثل في 8دق و18ث بثلاث ثوان أخرى لتحقيق الحد الأدنى المطلوب من أجل ضمان الترشح الأولمبي.

وقال المدير الفني للاتحاد التونسي "آمالنا معلقة أيضا على عبدالسلام العيوني في سباق 800 متر في سعينا من أجل ضمان تمثيل أوسع في الاولمبياد ورفع عدد المتأهلين إلى 4 رياضيين، بعد توفق كل من أحمد الجزيري ومروى بوزياني في اختصاص 3000 متر موانع في حجز تأشيرة عبورهما منذ العام الماضي".

وأكد أن عبدالسلام العيوني يصر على تعويض تراجع تصنيفه من 41 إلى 56 عالميا بسبب غيابه عن المضمار جراء تعرضه لإصابة، وأن العيوني استأنف منذ نحو شهر التمارين وسيكون على موعد مع استحقاقين مهمين هما نهائيات البطولة الوطنية المقررة في 9 يونيو والبطولة الإفريقية للأمم المبرمجة بالكاميرون من 21 إلى 26 يونيو.

ونوه إلى أن العيوني مطالب بتحقيق الحد الأدنى المطلوب المقدر ب1.44.7دق (توقيته الشخصي 1.44.9دق) أو كسب اللقب الإفريقي من أجل ضمان تواجده في الاولمبياد القادم.

وفيما يتعلق العنصر النسائي التونسي الوحيد المتأهل إلى الأولمبياد في اختصاص ألعاب القوى مروى بوزياني ، أبرز حمادي بن سعيد أنها ستشارك السبت المقبل في ملتقى بولونيا قبل أن تتحول الى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في منافسات الدوري الماسي التي ستحتضنها ولاية أوريغون في 25 مايو الجاري.

وأشار بن سعيد إلى أن كافة العناصر المتأهلة إلى أولمبياد باريس ستخوض المرحلة الختامية من تحضيراتها في سويسرا قبل حوالي شهر من موعد انطلاق الألعاب المقررة من 26 يوليو الى 11 أغسطس القادمين.