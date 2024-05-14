برلمانية: مشروع مستقبل مصر للزراعة المستدامة يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي

أشادت النائبة هناء أنيس رزق الله عضو مجلس النواب، عن حزب الشعب الجمهوري، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية وبدء موسم الحصاد 2024 بمشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالدلتا الجديدة.

وشددت في بيان ، على أن الرئيس السيسي حريص على إحداث طفرة تنموية واقتصادية وزراعية في البلاد، بهدف انتشال مصر من كل أزماتها والتخطيط بقوة والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة، متابعة، أن القطاع الزراعي واستصلاح الأراضي الصحراوية شهد دعما غير مسبوق من القيادة السياسية، لتحقيق الأمن الغذائي في مصر.

وقالت «هناء رزق الله»، إن مشروع مستقبل مصر للزراعة المستدامة قاطرة مصر الزراعية، وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتصدير الفائض إلى الخارج ويسهم في تقليل فاتورة الاستيراد بتوفير العملة الصعبة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، التي تركز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة.

وأوضحت عضو مجس النواب، أن المشروع من أهم المشروعات القومية الكبرى التي تحظى باهتمام رئاسي، باعتباره سيكون بمثابة سلة غذاء العالم، فضلا عن مساهمته في تحقيق اكتفاء ذاتي بنحو 75% مما نستورده من المنتجات الزراعية.

وأشادت برؤية الرئيس السيسي للاستفادة من مشروع مستقبل مصر الزراعية، وذلك من خلال فتح آفاق أوسع لمشروعات أخرى مثل التصنيع الزراعي وإنشاء مصانع عدة، ومجمعات مثل مجمع الصوامع لاستيعاب خيرات مصر من الغلة ومشروعات تنمية الثروة الحيوانية، مؤكدة واختتمت بأن المشروع العملاق سيسهم في تحقيق مصر للاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، والاتجاه نحو تصدير المنتجات الزراعية.