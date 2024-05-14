جامعة عين شمس تصدر تعليمات بشأن تطبيق قواعد الرأفة

عقد مجلس قطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة جلسته السادسة اليوم الثلاثاء ١٤ مايو.

وناقش المجلس عددًا من الموضوعات منها المصادقة على محضر الجلسة السابقة بجلسته المنعقدة في ٢٠٢٤/٤/٢٣

كذلك المصادقة على محضر اللجنة الدائمة بجلستها المنعقدة في ۲۰۲٤/٥/٨.

كما استعرض المجلس تقريرًا حول ما تم إنجازه بشأن التعاون بين جامعة عين شمس ومجمع الإصدارت المؤمنة والذكية والإحاطة بانتهاء الجامعة من إنشاء وحدة البيانات البيومترية بمقر مبنى الإمتحانات

كذلك الإحاطة بالخطاب الوارد من الإدارة المركزية للعلاقات الثقافية إدارة الاتفاقيات والتبادل الثقافي إلى المجلس الأعلى للجامعات من سفارة اليابان بجمهورية مصر العربية بشأن اعلان الحكومة اليابانية لتقديم منح للدراسة الجامعية في اليابان للعام ۲۰۲۵ للطلبة المصريين الذين يرغبون في استكمال دراستهم الجامعية في اليابان .

كما وافق المجلس على ما تضمنه تقرير اللجنة المشكلة لدراسة آلية تطبيق قواعد الرأفة بدءًا من العام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٤

وتفويض الدكتور رئيس الجامعة في اتخاذ ما يلزم في هذا الصدد.