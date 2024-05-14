عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جامعة عين شمس تصدر تعليمات بشأن تطبيق قواعد الرأفة

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس

عقد مجلس قطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة  جلسته السادسة اليوم الثلاثاء ١٤ مايو.

وناقش المجلس عددًا من الموضوعات منها المصادقة على محضر الجلسة السابقة بجلسته المنعقدة في ٢٠٢٤/٤/٢٣
كذلك المصادقة على محضر اللجنة الدائمة بجلستها المنعقدة في ۲۰۲٤/٥/٨. 

كما استعرض المجلس تقريرًا حول ما تم إنجازه بشأن التعاون بين جامعة عين شمس ومجمع الإصدارت المؤمنة والذكية والإحاطة بانتهاء الجامعة من إنشاء وحدة البيانات البيومترية بمقر مبنى الإمتحانات

كذلك الإحاطة بالخطاب الوارد من الإدارة المركزية للعلاقات الثقافية إدارة الاتفاقيات والتبادل الثقافي إلى المجلس الأعلى للجامعات من سفارة اليابان بجمهورية مصر العربية بشأن اعلان الحكومة اليابانية لتقديم منح للدراسة الجامعية في اليابان للعام ۲۰۲۵ للطلبة المصريين الذين يرغبون في استكمال دراستهم الجامعية في اليابان .

كما وافق المجلس على ما تضمنه تقرير اللجنة المشكلة لدراسة آلية تطبيق قواعد الرأفة بدءًا من العام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٤
وتفويض  الدكتور رئيس الجامعة في اتخاذ ما يلزم في هذا الصدد.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لماذا نهى النبي عن الدفن ليلا وهل يخاف الميت من الظلام؟ أسرار البرزخ

اعترافات جريئة لسائق أوبر المتهم بمحاولة الاعتداء على فتاة التجمع

تعافي سعر الذهب عالميا.. ومفاجأة في قيمته بمصر الآن

بإطلالة جذابة.. زوجة لاعب الأهلي السابق تستمتع بالإجازة الصيفية على البحر

مسكن للصداع شهير.. تحذير عاجل من هيئة الدواء حول انتشار أصناف مغشوشة

قرار مهم من المالية بشأن مرتبات شهر يونيو 2024

بيان رسمي من أوبر عن محاولة اغتص.اب سيدة التجمع.. تفاصيل

لماذا نهى النبي عن نتف الشيب الأبيض من الشعر؟ هذا ما يفعله بصاحبه يوم القيامة

ترشيحاتنا

الجنايات تحدد موعد النطق بالحكم على المتهم بإنهاء حياة نجل معاون مباحث

استعرض القوة وقتـ ل شقيقين.. قرار عاجل بشأن تشكيل عصابي ببولاق الدكرور

سيد علي ينفعل ويُطالب بالحفاظ على «شرف العرب» الخميس القادم|فيديو

حزب الله يعرض مشاهد من استهداف منطقة تجسس في موقع إسرائيلي |فيديو

شهيدان في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة بمحيط مدينة صور جنوبي لبنان

الصومال تعرب عن امتنانها للتضامن العربي ضد إثيوبيا ومذكرة التفاهم الباطلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| إعصار يضرب بلدة أمريكية ويتسبب في خسائر فادحة

روتانا تنشر بيانًا بخصوص تطورات الأزمة مع شيرين عبد الوهاب

سر تصرفات كبار السن الغريبة وكثرة المشاكل.. أخصائي طب الشيخوخة يوضح

اكتشاف جسمين أكبر من جبل إيفرسيت داخل نواة الأرض .. تفاصيل

فيديو

‎فتاة أوبر نبيلة عوض.. تفاصيل محاولة خطـ.فها والعثور عليها وسط الصحراء

تامر حسني يمازح باسم سمرة فى أول يوم من تصوير فيلم "ري ستارت"

حبي للسينما مقدس.. رئيسة تحكيم مهرجان كان تلقي خطابا في حفل الافتتاح

فاجأت جمهورها بـ الليلة حلوة.. فنانة مصرية تتّهم روبي بالسرقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-