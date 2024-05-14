ياسمين رئيس تبرز أنوثتها بإطلالة ملفتة في عرض البحر

نشرت الفنانة ياسمين رئيس، صورا جديدة لها، من عطلتها الصيفية، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ياسمين فى الصور، بإطلالة جريئة، على متن مركب فى عرض البحر، مرتدية كاش مايوة لافت، واعتمدت ترك شعرها منسدلا، مع مكياج صاخب أبرز جمالها، ما نال إعجاب متابعيها.

يذكر ان اخر اعمال ياسمين رئيس مسلسل ألف ليلة وليلة (جودر) من بطولة الفنان ياسر جلال الذي سيجسد شخصية جودر وهو بطل العمل، وتلعب البطولة النسائية أمامه الفنانة نور اللبنانية، بمشاركة كل من الفنانة ياسمين رئيس، أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، آيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادي مهنى، تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.