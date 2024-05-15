لتأمين حساب واتساب WhatsApp.. فعل هذه الميزات فورًا

يتميز تطبيق واتساب WhatsApp ميزة فحص الخصوصية، وهي ميزة تحافظ على جميع الإعدادات المتعلقة بالخصوصية في مكان واحد، بما في ذلك من يمكنه الاتصال بك، وإمكانية رؤية معلوماتك الشخصية، وغيرها من الخيارات المفيدة التي قد ترغب في مراقبتها.

وبحسب موقع “slashgear” فإن هناك عدد من الميزات في واتساب التي يمكنها تأمين خصوصيتك، وتأمين الحساب الخاص بك ومن بينها :

فحص الخصوصية

يقوم تطبيق واتساب بميزة فحص الخصوصية بتجميع كافة إعدادات الخصوصية الخاصة بك في مكان واحد، ويرشدك إلى مراجعة هذه الخيارات وإجراء التعديلات حسب الحاجة.

افتح قائمة الإعدادات، وانتقل إلى قسم الخصوصية.

في أعلى الشاشة، اضغط على بدء الفحص.

يخبرك الخيار الأول بمن يمكنه الاتصال بك على واتساب.

المجموعات: حدد من يمكنه إضافتك إلى محادثات المجموعة من الجميع أو جهات الاتصال الخاصة بي أو "جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء".

إسكات المتصلين غير المعروفين: تمكين هذا لا ينبهك بمكالمات واتساب من الغرباء، ويفحص المكالمات غير المرغوب فيها. ومع ذلك، لا يزال بإمكان رؤيته في السجل.

جهات الاتصال المحظورة: تتيح لك إدارة الأشخاص الذين قمت بحظرهم.

قفل الدردشات أو تمكين قفل التطبيق المدمج

وتتيح ميزة قفل الدردشة حماية محادثات معينة بكلمة مرور، مما يضيف طبقة إضافية من الأمان للرسائل الحساسة.

افتح دردشة فردية أو جماعية واضغط على الاسم.

قم بالتمرير لأسفل واضغط على "قفل الدردشة".

ضمن "إبقاء هذه الدردشة مقفلة ومخفية"، اضغط على الزر "قفل هذه الدردشة باستخدام رمز المرور أو Face ID".

قم بالتحقق عن طريق إدخال رمز المرور أو بصمة الإصبع أو Face ID.

ستظهر لك رسالة "هذه الدردشة مقفلة الآن". اضغط على عرض.

وسيتعين عليك إدخال مفتاح الأمان المسجل عندما تريد فتح الدردشة، والذي سيظهر في الجزء العلوي من البريد الوارد.