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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحكم على المتهم المتسبب في وفاة تسنيم بسطاوي طبيبة التجمع.. اليوم

صدى البلد

 


 

تصدر  اليوم  محكمة جنح التجمع، المنعقدة في القاهرة الجديدة حكمها على المتهم باصطدام تسنيم بسطاوي.

حصل موقع صدى البلد على نص مرافعة دفاع تسنيم بسطاوي طبيبة التجمع التي لقيت مصرعها نتيجة اصطدامها بسيارة مسرعة بالقاهرة الجديد .


وبدأت المحامية امل اصلا مرافعتها قائلة":  بسم الله الرحمن الرحيم أسأل الله التوفيق في مهمتي، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل طريقي في دفاعي عادلاً".

واضافت، في هذه القضية ضحية المتهم في هذه الدعوة شابة في ريعان شبابها دكتوره بيطريه من أوائل الدفعه، مضيفة أنها تقدمت بمستند يوكد انها من أوائل الدفعه صادر من الجامعه.

واكدت دفاع تسنيم بسطاوي في مذكرت دعواها، ان موكلتها فقدت حياتها بدم وبارد بأم ثكلى، مؤكدة انه بمطالعة اوراق المحضر وأقوال المتهم والتقرير الطبي يتبين توافر الخطأ والضرر والسببية، حيث يتمثل خطأ المتهم في الرعونة والاهمال وعدم الاحتراز وعدم مراعاة اللوائح والقوانين.

وأشارت امل اصلان دفاع طبيبة التجمع، في مذكىتها أن  الثابت من اقوال المتهم في المحضر انه كان يرى المجنى عليها امامه ويتابعها وانه لا يستطيع تفاديها من سرعته وهو ما يعتبر اهمال ورعونة وعدم الاحتراز وعدم مراعاة اللوائح والقوانين لانه كان يجب عليه أن يعلم ان سرعته
المتجاوز فيها والواضح بكسور المجنى عليها ( الموضح بالتقرير الطبي و تلفيات السيارة ( الموضحه بالمحضر وباقوال المتهم ( انها تتجاوز ال ١٦٠ ك وذلك وفقا لاقوال الشهود المرفق اقرارهم بالمستندات المقدمة .

واكدت، في مذكرتها، أن موكلتي تطايرت في الهواء ثم سقطت على زجاج السياره ثم ارتطمت بالارض في منتصف الطريق و حاول المتهم الهروب الا ان اوقفوا سائقى الميكروباصات الى ان وصلت النجد و الاسعاف وتم نقلها الى المستشفى الجوى بصحبه احد الماريين .
 

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الحكم على المتهم المتسبب في وفاة تسنيم بسطاوي طبيبة التجمع.. اليوم

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