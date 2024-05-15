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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا|أوبو تعلن رسميا إطلاق هاتف Oppo K12x.. وأفضل وأرخص موبايل سامسونج للشباب

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

اشتريه وإنت مغمض.. أفضل وأرخص موبايل سامسونج للفئة المتوسطة والشباب


يعد هاتف Galaxy A24 من شركة سامسونج صفقة كبيرة حيث يوفر سعر مناسب جدًا للشباب والفئة المتوسطة مع عدد من الميزات الفائقة أبرزها كاميرا بدقة 50 ميجابكسل وبطارية سعة 5000 مللي أمبير.  

 

لتأمين حساب واتساب WhatsApp.. فعل هذه الميزات فورًا 

 

يتميز تطبيق واتساب WhatsApp ميزة فحص الخصوصية، وهي ميزة تحافظ على جميع الإعدادات المتعلقة بالخصوصية في مكان واحد، بما في ذلك من يمكنه الاتصال بك، وإمكانية رؤية معلوماتك الشخصية، وغيرها من الخيارات المفيدة التي قد ترغب في مراقبتها.

 

بقدرات جبارة.. أفضل موبايل أوبو Oppo بكاميرا 108 ميجابكسل 

 

يتميز هاتف Oppo A1 Pro من شركة أوبو بتصميم أنيق مع عدد من القدرات والمواصفات الكبيرة أبرزها كاميرا بدقة 108 ميجابكسل، وبطارية جبارة إلى جانب معالج قوي من شركة  كوالكوم الأمريكية.    

 

تسريبات تكشف مواصفات جبارة لهاتف شاومي Xiaomi 15 Pro 

 

كشفت تسريبات أن شركة شاومي الصينية تستعد لإطلاق هاتف Xiaomi 15 Pro الرائد بمواصفات كاميرا مميزة تضم مستشعرات ذات ترقية كبيرة.


أوبو تعلن رسميا إطلاق هاتف Oppo K12x الصديق للميزانية 

 

أعلنت شركة أوبو رسميًا عن هاتفها Oppo K12x صديق الميزانية، حيث تم إطلاق الهاتف في الصين ومن المقرر طرح الهاتف في عدد من الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.

 

متفكرش كتير.. أرخص موبايل سامسونج بقدرات جبارة لمحدودي الدخل 

 

من أصعب الخيارات التي من الممكن أن يحصل عليها راغبي شراء الهواتف هو الجمع بين هاتف ذو قدرات كبيرة مع سعر رخيص أو مناسب لإمكاناتهم المادية.

 

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