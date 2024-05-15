أخبار التكنولوجيا|أوبو تعلن رسميا إطلاق هاتف Oppo K12x.. وأفضل وأرخص موبايل سامسونج للشباب

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



يعد هاتف Galaxy A24 من شركة سامسونج صفقة كبيرة حيث يوفر سعر مناسب جدًا للشباب والفئة المتوسطة مع عدد من الميزات الفائقة أبرزها كاميرا بدقة 50 ميجابكسل وبطارية سعة 5000 مللي أمبير.

يتميز تطبيق واتساب WhatsApp ميزة فحص الخصوصية، وهي ميزة تحافظ على جميع الإعدادات المتعلقة بالخصوصية في مكان واحد، بما في ذلك من يمكنه الاتصال بك، وإمكانية رؤية معلوماتك الشخصية، وغيرها من الخيارات المفيدة التي قد ترغب في مراقبتها.

يتميز هاتف Oppo A1 Pro من شركة أوبو بتصميم أنيق مع عدد من القدرات والمواصفات الكبيرة أبرزها كاميرا بدقة 108 ميجابكسل، وبطارية جبارة إلى جانب معالج قوي من شركة كوالكوم الأمريكية.

كشفت تسريبات أن شركة شاومي الصينية تستعد لإطلاق هاتف Xiaomi 15 Pro الرائد بمواصفات كاميرا مميزة تضم مستشعرات ذات ترقية كبيرة.

أعلنت شركة أوبو رسميًا عن هاتفها Oppo K12x صديق الميزانية، حيث تم إطلاق الهاتف في الصين ومن المقرر طرح الهاتف في عدد من الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.

من أصعب الخيارات التي من الممكن أن يحصل عليها راغبي شراء الهواتف هو الجمع بين هاتف ذو قدرات كبيرة مع سعر رخيص أو مناسب لإمكاناتهم المادية.