عجمان يفوز على الجزيرة بهدفين دون رد في الدوري الإماراتي لكرة القدم

فاز فريق عجمان على ضيفه الجزيرة بهدفين دون رد، اليوم /الثلاثاء/، في المباراة التي جمعتهما على استاد راشد بن سعيد، ضمن منافسات الجولة 23 من دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم.

تبادل الفريقان المحاولات والسيطرة على مجريات اللقاء في الدقائق الأولى، وبعد مرور ربع ساعة بادر الجزيرة بأول هجمة خطيرة، وانتهى الشوط الأول للقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني، منحت ركلة جزاء لصالح النجم المغربي وليد أزارو في الدقيقة 70 ولكن اللاعب المغربي أهدرها، وعاد الحكم ليحتسب ركلة جزاء جديدة في الدقيقة 77 ليترجمها أزارو لهدف، واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الجزيرة في الدقيقة 88 ولكن علي مبخوت أهدرها، وفي الدقيقة 90 واصل وليد أزارو تألقه ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه عبر رأسية رائعة لتنتهي المباراة 2-0 لصالح فريق عجمان.

ورفع عجمان رصيده إلى 30 نقطة بالمركز السابع، وتجمد رصيد الجزيرة عند النقطة 28 نقطة بالمركز الثامن في جدول الترتيب.