وزير الخارجية التونسي يبحث مع نظيره اليمني دعم علاقات التعاون الثنائية بمختلف المجالات

بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار مع وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني شائع محسن الزنداني دعم علاقات التعاون الثنائية القائمة بين البلدين في مختلف المجالات والسبل الكفيلة لتطويرها.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء خلال لقاء الوزيرين على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الثالثة والثلاثين المنعقد بالمنامة.

وأطلع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج على آخر التطورات في اليمن، مستعرضا المسار الإصلاحي في تونس.

وتطرق الجانبان إلى الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي من حرب إبادة جماعية، بالإضافة إلى أهم مشروعات القرارات التي ستعرض على القمة ولاسيما الخاص منها بالوضع في اليمن.