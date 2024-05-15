سفيرة النرويج بالقاهرة: نقدّر بشدة جهود مصر لإنهاء الصراعات في المنطقة

أكدت سفيرة مملكة النرويج بالقاهرة هيلدا كليميتسدال، أن بلادها تقدر بشدة جهود مصر لإنهاء الصراعات في المنطقة، والمساهمة في المساعدات الإنسانية، واستقبال هذا العدد الكبير من الأشخاص الفارين من الحرب.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها السفيرة خلال الاحتفال الذي أقامته السفارة مساء أمس الثلاثاء بمناسبة العيد الوطني للنرويج "يوم الدستور".

وأشادت السفيرة النرويجية بالعلاقات "الوثيقة" التي تربط بين بلادها ومصر.. معربة عن تقدير بلادها الكبير للحوار المشترك بين البلدين حول القضايا الإقليمية والعالمية، سواء فيما يتعلق بالسلام والأمن، أو تغير المناخ والتحول الأخضر.

وقالت "هذه التحديات العالمية تتطلب قواعد مشتركة تلزمنا جميعا، إذا أردنا أن ننجح".

وأعربت السفيرة كليميتسدال عن سعادتها لكون الشركات النرويجية والحلول التكنولوجية الخضراء في طليعة التحول الأخضر في مصر، بالتعاون الوثيق مع الحكومة المصرية والشركاء.

كما سلطت الضوء على التعاون القوي والمتنامي بين البلدين في مجال الكتب والأدب.. مضيفة "نحن فخورون جدًا بكوننا الدولة الضيف في معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، وبرؤية التبادل الثقافي الذي أعقب ذلك".

وأشارت إلى أن بلادها تحتفل بيوم الدستور منذ عام 1814.. مذكرة بأن النرويج حصلت على استقلالها الكامل في وقت لاحق، في عام 1905، بعد عدة مئات من السنين من الرغبة في تقرير المصير.

وأضافت أنه منذ أكثر من 200 عام، وضع دستورنا الأساس للقيم التي نتمسك بها عاليا، والتي نحتفل بها كل عام في يومنا الوطني: حريتنا، وديمقراطيتنا، وسلامنا، وحقوق الإنسان للجميع.

وذكرت أنه في الآونة الأخيرة، أصبحنا ندرك أكثر فأكثر أنه لا يمكننا اعتبار هذه القيم أمرا مفروغا منه، لأنه بينما نحتفل بحرية النرويج وسلامها الليلة، تحتدم الحروب في أوروبا وفي جوار مصر؛ ومن المستحيل تصور المعاناة الهائلة والمستمرة للمدنيين الأبرياء.

ولفتت إلى أن دستور النرويج يركز على سيادة القانون والسيادة والحقوق الفردية لمواطنينا، وهو ما يوجه مشاركتنا الدولية وجهودنا لتعزيز ودعم السلام في أجزاء أخرى من العالم.

وأكدت أن السلام والأمن يعتمدان على وجود مجتمع دولي مجهز لحل التحديات العالمية، ويعتمد الأمر على مجتمع دولي يحترم القانون الدولي، وذلك هو أفضل ضمان لنا جميعا، ولذلك، دأبنا على إدانة انتهاكات القانون الدولي، سواء حدث ذلك في أوكرانيا أو في غزة.

وتابعت "في الأوقات الصعبة التي نعيشها، نحتاج إلى الأدب والفن أكثر من أي وقت مضى.. وأن ندرك أن ما يجمعنا هو أكثر بكثير مما يفرقنا".

حضر الاحتفال نخبة من الدبلوماسيين والسياسيين ورجال المجتمع والصحفيين بالإضافة إلى عدد من السفراء المعتمدين لدى مصر.