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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل جولة من النهاية..

مانشستر سيتي يفوز على توتنهام 2-0 وينتزع صدارة البريميرليج من أرسنال

مانشستر سيتي يفوز
مانشستر سيتي يفوز على توتنهام

حقق فريق مانشستر سيتي انتصارًا ثمينًا على مضيفه توتنهام بهدفين دون رد، في المباراة المثيرة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء على ملعب "توتنهام هوتسبير" والمؤجلة من الجولة 34 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وبفوزه اليوم، أنقض مانشستر سيتي على صدارة جدول ترتيب فرق البريميرليج، ليخطف المركز الأول من غريمه أرسنال، قبل جولة واحدة من انتهاء الدوري.
ويعود الفضل لانتصار مانشستر سيتي على توتنهام إلى مهاجمه وهدافه النرويجي إيرلنج هالاند الذي أحرز ثنائية الفريق السماوي، إذ جاء الهدف الأول في الدقيقة 51 بعدما تلقى تمريرة رائعة من زميله كيفين دي بروين، والهدف الثاني في الدقيقة 91 من ركلة جزاء.
وأصبح مانشستر سيتي قريبا من أي وقت مضى من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة على التوالي والعاشرة في تاريخ النادي، بعدما استعاد الصدارة اليوم بالفوز على توتنهام.
وارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 88 نقطة في قمة الترتيب، وبفارق نقطتين عن أرسنال الذي تراجع للمركز الثاني برصيد 86 نقطة، قبل جولة وحيدة من انتهاء الدوري.
وتوقف رصيد توتنهام عند 63 نقطة في المركز الخامس، ليضمن بشكل رسمي المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل، ويخسر بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا لصالح فريق أستون فيلا الذي ضمن التواجد في المركز الرابع.
وفي الجولة 38 والأخيرة للدوري الإنجليزي، سيستضيف مانشستر سيتي فريق ويستهام على ملعب "الاتحاد" في مدينة مانشستر، فيما سيلعب أرسنال على ملعبه "الإمارات" مع ضيفه إيفرتون، وذلك في نفس التوقيت في السادسة مساء يوم /الأحد/ المقبل.
ويكفي مانشستر سيتي تحقيق الفوز على ويستهام لضمان التتويج بلقب البريميرليج بشكل رسمي، فيما يحتاج أرسنال للفوز على إيفرتون، مع انتظار تعثر مانشستر سيتي سواء بالتعادل أو الخسارة أمام ويستهام.

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