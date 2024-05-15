السفير الصيني بالقاهرة: تعلّم لغتنا يشهد إقبالًا واسعًا وشعبية مُتزايدة في مصر

قال السفير لياو لي تشيانج سفير الصين بالقاهرة إن تعلم اللغة الصينية يشهد إقبالا واسعا وشعبية متزايدة في مصر، فأصبحت اللغة الصينية تلعب دورا أبرز كجسر ثقافي للصداقة الصينية المصرية.

جاء ذلك خلال فعاليات ختام نهائي مصر 2024 "كأس ميديا" للدورة الثالثة والعشرين لمسابقة جسر اللغة الصينية للطلاب الجامعيين العالميين في مستوى اللغة الصينية في القاهرة.

وأوضح السفير الصيني أن هذا العام يصادف الذكرى العشرين لتأسيس منتدى التعاون الصيني العربي والذكرى العاشرة لإقامة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر.

وأكد أن الجانب الصيني حريص على اغتنام الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي الذي سيعقد في الصين قريبا للعمل مع الدول العربية الغفيرة من ضمنها مصر على إحياء الصداقة التقليدية، والاستمرار في إثراء وتعميق التعاون الكامل الأبعاد والمتعدد المستويات بينهما من خلال تعزيز التبادل الإنساني والتعليمي حتى يفتح آفاقا جديدة ويضخ زخما جديدا للعلاقات الصينية المصرية والعربية.

من جانبه ثمن الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس الجهود التي تبذلها سفارة الصين لدى مصر، معربا عن حرص الجامعة على مواصلة لعب الدور الإيجابي في نشر تعليم اللغة الصينية ونشر الثقافة الصينية في مصر.

وكانت المسابقة قد نظمها هذا العام محطة القاهرة لنادي جسر اللغة الصينية بالتعاون مع جامعتي عين شمس وقناة السويس، وشارك فيها 31 طالبا وطالبة من 17 جامعة للمشاركة.

وأقيم على هامش الختام العرض الفني "مسايرة عشرين سنة كأسرة صينية عربية واحدة" بحضور نخبة من المسئولين المصريين والصينيين والأساتذة والطلاب من أقسام اللغة الصينية للجامعات المصرية، كما قدم شباب من الصين ومصر مجموعة من العروض الفنية مثل الغناء والكوميدية القصيرة وإنشاد القصيدة.