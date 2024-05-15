فياريال يحقق فوزًا صعبًا على جيرونا بهدف نظيف في الدوري الإسباني

حقق فياريال فوزًا صعبًا وثمينًا علي مضيفه جيرونا بهدف نظيف في المباراة، التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على ملعب مونتيليفي، في إطار الجولة 36 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل هدف فياريال والمباراة الوحيد اللاعب بيرتراند تراوري في الدقيقة 59، وتعرض كيكو فيمينيا لاعب فياريال للطرد في الدقيقة 90 لحصوله على إنذارين.

الفوز رفع رصيد فياريال إلى 51 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد جيرونا عند 75 نقطة في المركز الثالث .

وحسم ريال مدريد لقب الليجا هذا الموسم للمرة 36 في تاريخ الميرنجي.

