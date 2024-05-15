الجنوب إفريقي أبونجيل حكمًا لمباراة تونس وغينيا الاستوائية بتصفيات كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، أمس، أنه تم تعيين الحكم الجنوب إفريقي توم أبونجيل لإدارة مباراة المنتخب التونسي ضد منتخب غينيا الاستوائية المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء يوم /الأربعاء/ الموافق 5 يونيو القادم على ملعب استاد حمادي العقربي برادس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ووفقا لما أفادت به إذاعة موزاييك التونسية فقد تم تعيين الجنوب إفريقي زايكيلي سيوالا كحكم مساعد أول، وسوري فاتسواني حمساعد ثان، وجيلي شافاني كحكم رابع.

جدير بالذكر أن المنتخب التونسي يتصدر ترتيب مجموعته بست نقاط، متساويا مع المنتخب الغيني الاستوائي.