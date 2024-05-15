متظاهرو جامعة كاليفورنيا في بيركلي يزيلون الخيام

بدأ الطلاب في جامعة كاليفورنيا ببيركلي، الذين يطالبون بسحب استثماراتها من الشركات التي تعمل في إسرائيل، بإزالة مخيمهم الاحتجاجي في الحرم الجامعي بينما يجري القادة الناشطون مناقشات مع مديري الجامعة.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”ـ ففي رسالة أرسلتها مساء الثلاثاء، أخبرت مستشارة جامعة كاليفورنيا في بيركلي، كارول كريست، المتظاهرين بأنها توافق على “دعم إجراء فحص شامل وصارم لاستثماراتنا واستراتيجيتنا الاستثمارية المسؤولة اجتماعيًا”.

وفي الوقت نفسه، في جامعة نيو مكسيكو، سيتم انتهاء الموعد النهائي الذي حدده رئيس الجامعة جارنيت ستوكس لإقامة معسكر على امتداد منطقة مزدحمة من حرم ألبوكيرك بحلول الساعة الخامسة مساءً.

وكان رد فعل الطلاب النشطاء على التهديد هو تعزيز معسكراتهم على أمل إحباط زواله.

ولفت ستوكس إلى أن ولئك الذين لا يمتثلون سيخضعون "للإنفاذ المؤسسي".