البرهان يبحث هاتفيًا مع المفوض السامي لحقوق الإنسان الأوضاع في السودان

تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة بالسودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إتصالا هاتفيا من المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، تطرق خلاله إلى قضايا حقوق الإنسان في السودان.

وقال إعلام مجلس السيادة، إن البرهان أكد خلال الإتصال الهاتفي، التزام حكومة السودان بقضايا حقوق الانسان وحرصها على صون هذه الحقوق، إنطلاقا من القيم النبيلة والموروثات الكريمة التي يتمتع بها الشعب السوداني إلى جانب الالتزام بكافة المواثيق والعهود الدولية التي تحفظ حقوق الانسان .

وأوضح رئيس مجلس السيادة، أن القوات المسلحة السودانية تعمل بإحترافية ومهنية خالصة وتستند على قوانين راسخة تتسق مع الأعراف والمواثيق الدولية التي تحفظ حقوق الإنسان وتعمل على حماية المدنيين.

وأكد رئيس مجلس السيادة، استعداد السودان للتعاون مع المفوضية والترحيب بزيارة الخبير المستقل لحقوق الانسان في السودان.