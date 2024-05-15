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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زعيم المعارضة الإسرائيلية يهاجم نتنياهو: إعادة المختطفين أهم من أي عملية برفح

لابيد
لابيد

أدان يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية ما تقوم به حكومة بنيامين نتنياهو من استمرار العدوان والقصف على غزة دون نتيجة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

 

اعتبر لابيد أن أي أهداف لا تضع إنقاذ الإسرائيليين ليست أفضل اختيار على الإطلاق.
قال زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد للإذاعة الرسمية: إبرام صفقة وإعادة المختطفين أهم من عملية عسكرية برفح.


يأتي ذلك فيما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن جنرالات وأعضاء بمجلس الحرب محبطون وغاضبون من رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو لفشله ببناء بديل لحماس بغزة.


ذكرت نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين: عدم رغبة نتنياهو بنقاش جاد لليوم التالي للحرب  أدى لتعقد الأمور.
واعترفوا بأن تعنت نتنياهو وفر لحماس فرصة إعادة تشكيل نفسها.
 

وتابعوا بأن المخاطر على "جنودنا تزداد ونتنياهو يفتقر لخطة ما بعد المعارك و قادة الجيش محبطون لأنهم حصلوا على مهمة عسكرية ينتهي بها الأمر إلى التكرار و الحكومة لم تجب على الأسئلة الاستراتيجية والسياسية الأكبر".
 

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