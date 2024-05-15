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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الري: 97.69٪ نسبة تنفيذ الشكاوى من يناير 2021 حتى أبريل 2024

صدى البلد

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من  المهندسة  إيمان عبد العزيز رئيس قطاع التفتيش  الفني والمالي والإداري لمتابعة موقف منظومة الشكاوى بالوزارة.

 

وأشار الدكتور سويلم إلى أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها إتاحة وتعزيز الآليات التي تحقق التواصل الدائم مع المواطنين في إطار من الشفافية وتفعيل مبادئ الإدارة الرشيدة خاصة مع مجهودات الدولة المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة حياة المواطنين.

 

وأكد  حرص الوزارة على تلقى شكاوى المواطنين وفحصها على الطبيعة والعمل على إزالة أسبابها من خلال الإدارات التابعة للوزارة فى مختلف المحافظات وطبقا للقوانين والاشتراطات المنظمة.

 

الجدير بالذكر أن مؤشر إنجاز الشكاوى بوزارة الموارد المائية والرى بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء أوضح أن نسبة تنفيذ الشكاوى خلال الفترة من يناير ٢٠٢١ حتى نهاية شهر أبريل ٢٠٢٤ بلغت ( ٩٧.٦٩ ٪ ) ، وانتهت الوزارة من بحث ودراسة عدد (٨٢٧) شكوي وطلب وإستغاثة خلال شهر أبريل ٢٠٢٤ .

 

هذا وقد وجهت الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والري للأجهزة المختصة بمحافظة دمياط لسرعة إتخاذ اللازم حيال الشكوي التي وردت من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بشأن التضرر من تراكم القمامة بمصرف فارسكو حيث قامت الإدارة العامة لصرف شمال الدقهلية بالمعاينة وتطهير سحارة فارسكور عند موقع الشكوي.

 

وفي محافظة البحيرة .. وجهت أجهزة الرى المعنية بالمحافظة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة تشير لتضرر الأهالي من تراكم القمامة أمام قنطرة بكوبري قرية كفر عوانة كفر عوانة على ترعة ساحل مرقص بمدينة إيتاي البارود ، حيث قامت الإدارة المختصة بمعاينة موقع الشكوي وإزالة كافة المخلفات أمام القنطرة.

 

وفي محافظة سوهاج .. وجهت أجهزه مصلحة الرى المعنية بالمحافظه بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة تشير للتضرر من نقص مياه الرى نتيجة إلقاء مخلفات بترعة أولاد خلف بنجع الموازن بمركز دار السلام ، وعلى الفور قامت الإدارة المختصه بالمعاينة على الطبيعة وإصدار أمر تطهير للترعة وحسم الشكوي.

 

وفي محافظة كفرالشيخ .. وجهت أجهزة الصرف المعنية بالمحافظة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة تشير للتضرر من حالة شبكة الصرف المغطى ، حيث تمت المعاينة بمعرفة إدارة صرف غرب كفر الشيخ ، حيث تبين أن المجمع موضوع الشكوى هو مجمع رقم ٢٢ ايمن مصرف المندورة ضمن منطقة العجوزين، وقامت الإدارة بعمل الصيانه اللازمة للمجمع ذاتيا بمعدات الهيئة والمجمع حاليا يعمل بحالة جيدة.

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