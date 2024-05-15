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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

945 فرصة عمل لمدرسين وممرضات بالقطاع الخاص في 13 محافظة

صدى البلد

  أعلنت وزارة العمل، اليوم /الأربعاء/ ، عن توفير 945 فرصة عمل للشباب من الجنسين، من سن 21 حتى 40 سنة من حملة المؤهلات العليا، حسب كل تخصص؛ للعمل على وظائف التدريس والتمريض وغيرها من التخصصات بالأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات "أكاديمية ناس" وذلك برواتب مجزية يجرى تحديدها خلال المقابلة الشخصية مع مسئولي "الأكاديمية" وفقاً لخبرة المتقدمين، تحت إشراف الإدارة العامة. 

يأتي ذلك في إطار دور وزارة العمل في توفير مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب للحد من معدلات البطالة، بالتنسيق مع منشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظات.

من جانبها، أوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، أن تلك الجهود تأتى لتنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة إيجاد فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب من الجنسين بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري في المحافظات تساهم في الحد من البطالة، وتحسن من مستويات المعيشة وفق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة. 
وأكدت أن الإدارة قامت بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية لتوفير مجموعة من الوظائف للعمل بفروعها في: طوخ، دمنهور،و مدينة نصر،و الشيخ زايد،و أسيوط، السويس،الإسكندرية والمنصورة، والمنيا، ودمياط، والوادي الجديد، قنا وطور سيناء.. كما يمكن للراغبين في الحصول على تلك الفرص، التقديم من خلال اللينك: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqfEXRwLgIwFvejBpoELVWwUYyPfw9z_X-NDVm-Ksz8RSGMg/viewform .. أو من خلال الدخول إلى موقع الشركة www.nassacademy.com.
وأوضحت المدير العام أن التخصصات المطلوبة هي: 45 مدرس شبكات، و45 مدرس برمجة، و45 مدرس اتصالات، و45 مدرس كمبيوتر، و45 مدرس عربي، و45 مدرس لغة إنجليزية، و45 مدرس فيزياء، و45 مدرس رياضة ، و45 مدرس علوم، و30 ممرضة، و30 مسئول دخول احترافي – خدمة اجتماعية، و45 مدرس رسم هندسي، و45 مدرس كهرباء، و45 مدرس إنتاج زراعي، و45 مدرس إنتاج حيواني، و45 مدرس أوتوكاد، و45 مدرس كيمياء، و45 مدرس تربية رياضية، و45 مدرس اقتصاد، و45 مدرس دراسات اجتماعية ، و45 مدرس تربية دينية مسيحية، و30 مدرس لغة ألمانية

 

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