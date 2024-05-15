كشفت شركة فاو الصينية عن بدء تصنيع سياراتها الجديدة فاو E05 الكهربائية الجديدة بالسوق المصري ، وتنتمي سيارة E05 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

مواصفات فاو E05 الكهربائية الجديدة بالسوق المصري

- محرك فاو E05 الكهربائية الجديدة :

فاو E05 الجديدة هي أول سيارة كهربائية تعمل بمحرك ينتج قوة 160 حصان، ويصل عزم دورانها الي 260 نيوتن/متر .

مواصفات فاو E05 الكهربائية الجديدة بالسوق المصري

تعمل سيارة فاو E05 الكهربائية الجديدة بـ بطارية يصل قوتها الي 55 كيلوواط /ساعة ، بالإضافة الي ان سيارة فاو E05 يمكنها ان تقوم بقطع مدي سير يصل الي 420 كم /ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد .

تأتي سيارة فاو الكهربائية الجديدة بتصميم E05 المميز ، وبها باب أيمن جانبي منزلق ، وباب عادي بالناحية اليسرى ، وتستوعب السيارة الكهربائية الجديدة من فاو لعديد 5 مقاعد .

- مواصفات فاو E05 الكهربائية الجديدة :

مواصفات فاو E05 الكهربائية الجديدة بالسوق المصري

زودت سيارة فاو E05 الكهربائية الجديدة بالعديد من المميزات من ضمنها، كسوه مقاعد من الجلد، وشاشة مقاس 10 بوصة بها إمكانية الاتصال بالهاتف الذكي، وبها عجلة قيادة بغطاء جلدي، وبلوتوث، وعجله قيادة مقاس 17 بوصة، ومفتاح ريموت، ومصابيح LED، ومصابيح نهارية قابلة للتعديل.

مواصفات فاو E05 الكهربائية الجديدة بالسوق المصري

بالإضافة الي ان سيارة فاو E05 الكهربائية الجديدة تحتوي علي، فرامل ABS ، وEBD ، وبها أمكان تثبيت لمقاعد الأطفال في الخلف، ونظام التحكم في الثبات الالكتروني، وقفل حماية للأطفال، ووسائد هوائية ، وحساسات لمعرفة ضغط الإطارات ، ومساعد فرامل ، ونظام والتحكم في الجر .